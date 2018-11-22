李聖經海外見面會初體驗獻台灣！

2018年11月22日 18:12 中時 李承陽

演過多檔好戲的韓國女星李聖經，宣布要在明年1月19日來台會戲迷，在戲劇和綜藝甚至歌唱都相當活躍，她決定將珍貴的海外見面會初體驗獻給台北，屆時除了談心，更有機會聽到她那令許多人驚艷的歌聲。

李聖經，1990年出生，身兼模特兒與演員身份，2008年參加 SUPER MODEL 選拔大會，在大會上獲得 TOP11 的成績，而後更獲得許多模特兒獎項，讓她在剛踏入模特兒圈就獲得高度的關注與知名度，2014年也經由YG Entertainment正式出道成為演員。

從2014年演出廣受好評的戲劇《沒關係，是愛情啊》的女高中生「吳少女」開始，到後來的白仁荷、金福珠、崔米卡…等，李聖經把少女、可愛、瘋癲、任性、率真、成熟各種角色都詮釋到位，成功用演技證明瞭自己的實力！近期更忙著拍攝新電影《GIRL COPS》，與人氣女演員羅美蘭一起演出女警角色。

提到演戲，儘管已經有了多部叫好叫座的戲劇作品，李聖經依舊謙虛地表示自己的演技還不夠好，常苦思該如何詮釋角色、融入劇情等問題；也常在「想要有好的作品，就得先當個好演員，但要當個好演員，就得先有個好作品」這樣的想法中煩惱。不過當演員的這段日子以來，發現能謹慎地研究和思索這些，是件值得感謝並且開心的事情。

在人氣水漲船高後，李聖經也獲得許多綜藝節目邀約。節目中透過展露才華、口才的方式，讓大家見證了她的另一面，特別是曾在《Running Man》中展露的舞蹈實力讓大家為之驚豔，「全方位女藝人」也自此成為李聖經的代號之一，2015年曾參加歌唱節目《蒙面歌王》，以清亮有特色的嗓音吸引眾人目光，一摘下面具的瞬間也讓現場來賓們嚇到嘴巴都合不起來。

此外，模特兒出身的李聖經除了常被拍照之外，私底下的興趣也和拍照有關。日前他在IG秀出新收藏，是目前相當難買到的127底片，該底片是1930年代經濟衰退的時代下所推出的一種底片規格，雖然目前還沒停產，但想買來收藏也相當不易。李聖經在IG上寫著：「相當難地買到了這個底片，因為太緊張了，到現在都還沒把底片裝進相機裡」，可見她的興趣相當獨特，不時更新IG的李聖經，儘管每次PO出新照時都沒有附加什麼說明，不過每張照片卻都讓網友們感到勵志，紛紛喊著：「有動力減肥了！」

這樣多變又多元的李聖經，將於明年1月19日（六）進行海外首場粉絲見面會，特地將地點選在臺北三創生活園區「CLAPPER STUDIO」舉行，票價為台幣 VIP 3800、A區3000、B區2200以及身障席1500元，12月1日（六）中午12點正式開賣，相關詳情可洽主辦單位。

(中時 )