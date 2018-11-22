結晶釉讓陶瓷有新生命！89歲孫超獲「國家工藝成就獎」

巴黎歸來系列之八。（文化部提供）

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中時電子報
林宜靜／整理報導

結晶釉上彷如畫布，濃淡墨色，繽紛水彩，交織出一個個形色皆迷人的陶瓷作品！這位藝術大師和台灣的結晶釉已經劃上了等號！他是齡89歲的孫超！國立台灣工藝研究發展中心於今（22日）舉辦「2018年國家工藝成就獎頒獎典禮」，孫超獲文化部「2018年國家工藝成就獎」殊榮。評審委員代表八方新氣創辦人暨藝術總監王俠軍表示，這是全體審查委員達成一致共識，評定結晶釉大師－孫超老師為今年度的得獎者，確實是實至名歸。

孫超老師高齡89歲，民國18年出生於中國江蘇徐州，歷經戰爭與顛沛流離，大時代的命運與機緣，讓他嚐盡了生命的苦與悲，因此造就他堅韌與不放棄的勇氣，也給了他一把掌握自己命運的鑰匙，成為成就他一生精彩的重要基石。在台灣只要說到結晶釉就會想到孫老師，也可以說「孫超和台灣的結晶釉已經劃上了等號」。

文化部長鄭麗君頒發得獎證書予2018年國家工藝成就獎得主孫超。（文化部提供）

從小熱愛藝術的孫老師，於就讀國立藝專時受到良師的啟蒙，從此與藝術創作結下不解之緣，後任職於國立故宮博物院科技室，鑽研的領域從雕塑轉入了陶瓷，最後選擇「結晶釉」，做為他終身研究的工作，終於開創「結晶釉」陶瓷，是孫老師繼傳統色釉研究之後另一項重大的創新與突破；事實上他也是國內第一個做出高溫結晶釉的人。

在民國89年（71歲）的一趟法國行之後，孫老師的創作也逐漸由立體的瓶罐造型，轉為氣勢磅礴的大幅瓷盤畫和瓷版畫，創造出一種全新概念「晶釉畫」，孫老師以瓷土為畫紙，釉藥為色料，噴槍為畫筆，窯火為發色劑，所創作出來的晶釉畫作品，儼然是當代晶釉畫創作的先驅！

風雷動。（文化部提供）

孫老師個性謙冲、無私，他終其一生堅持扎實自己的基本功夫、凡事按部就班，一絲不苟，凡事親力親為遵循精準的自律，一步一腳印，相信必須有雙手的體驗才能有工藝的覺悟，對自己的創作生涯有明確的信念，並義無反顧地的堅守，辛苦一輩子，終於創造出屬於自己的陶藝風。

結晶釉是孫老師致力一生的志業，更是他念茲在茲，致力發揚光大的藝術，近50年的陶藝生涯，他不間斷地鑽研與創作的精神，正是工藝家一生追求卓越的最佳典範。鄭麗君部長致辭時表示，她代表文化部感謝結晶釉大師－孫超先生對於「台灣工藝」的奉獻，特別頒予他「國家工藝成就獎」的榮譽，肯定孫老師的藝術創作。

(中時電子報)

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