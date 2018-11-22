公園景觀超吸睛 花卉意象營造幸福氛圍

2018年11月22日 18:46 中時 高彥哲

三重區玫瑰公園是新北市第一座主題公園，景觀處於公園入口草坪內運用一串紅、孔雀草及粉海棠布置玫瑰主題意象，搭配周遭浪漫的玫瑰及大面積七彩斑斕的馬櫻丹，別具浪漫。（高彥哲翻攝）

11月份正是秋高氣爽，適合在公園內散步的季節，新北市政府也替三重區玫瑰公園、228和平紀念公園、泰山區仁愛公園及淡水區馬偕銅像公園染上豔紅的衣裳。利用各式花卉進行意象布置，營造公園幸福氛圍。趁著假日，大家不妨同家人朋友一起到新北市公園走走，享受悠閒的一日！

三重區玫瑰公園建於1997年，是新北市第一座主題公園，有溫室、體健設施、兒童遊具和社教館。綠美化環境景觀處於公園入口草坪內運用一串紅、孔雀草及粉海棠布置玫瑰主題意象，搭配周遭浪漫的玫瑰及大面積七彩斑斕的馬櫻丹，別具浪漫。228和平紀念公園，配合公園內戶外地板鋼琴設施及228音樂廣場，在入口處以多彩繽紛的草花交織出音符的主題意象，向附近居民傳遞音樂帶來的幸福感。

泰山區仁愛公園由福興里內志工認養維護，公園入口處有志工們細心修剪的「仁愛公園」植栽字樣，兩側分別為紫色、黃色的馬櫻丹相迎，公園步道兩旁種植麥門冬、熊貓仙丹及梔子花，透過不同花季變化搭配中式庭園磚牆及荷花盆，讓公園四季的景致別具特色。

淡水區老街廣場與馬偕銅像公園為淡水老街遊客必經之處，廣場種植彩繽紛的彩葉草，提升人來人往之廣場視覺亮度，並於馬偕銅像公園運用白紋草、一串紅及球型胡椒木等不同顏色植栽圍繞馬偕銅像，使公園明亮整潔，將淡水重要人文資產再次展現。

新北市政府致力於提供市民良好休憩空間，自市府升格以來新闢484 座公園綠地，為市民增加了471.7公頃休憩空間，為使公園景觀更為豐富有趣，景觀處運用各式花卉增添公園綠美化景觀，以持續提供市民更美好的休憩地點。

(中時 )