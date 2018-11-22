台北》柯P自詡 不像對手陣營找黑資料、搞葛特曼案

2018年11月22日 18:45 中時 張潼

台北市長柯文哲今天車隊掃街，最後一站抵達北投七星公園。（張潼攝）

選前2天，台北市長柯文哲今下午啟動傳統車隊掃街拜票，下午1點半從台大醫學院開始，一路經蔣渭水公園、保安宮，最後抵達北投七星公園。他中間停留蔣渭水公園進行約3分鐘短講，直言自己4年前就是在此宣布參選，所以心情蠻激動的；而這兩次選舉他最驕傲的，就是打出正面選舉，不會找人家黑資料、爆料或是搞「葛特曼案」之類的，暗批對手陣營意味濃厚。

柯文哲表示，4年前第一場參選記者會就是在這裡舉行，因為他內心有一個效法的對象，就是蔣渭水醫師，蔣在台灣新文化運動時提出「臨床講義」，講出一個概念「沒有辦法改變台灣人思想跟文化，這個社會運動不會成功」，因此2014選舉時，他也開始這樣做，主打「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。

柯文哲說，包括不插旗幟、不掛布條、公布競選經費、海選幹部、主動關掉競選帳戶等，這次又更進一步籌組財務監督委員會，這是他最驕傲的地方，讓選舉是一場正面選舉，「至少我們陣營都不會找人家黑資料、爆料、搞葛特賣之類」。但他也坦言，其實自己有點沮喪，像葛特曼案怎麼同樣的題目，4年前國民黨打一遍，4年後換民進黨在打一遍，真的覺得匪夷所思。

柯文哲強調，他認為台灣政治會越來越好 ，這是在台大醫院老學長銅像旁邊勉勵自己堅持下去、堅持一個理想，完成蔣渭水90幾年前沒有完成，讓台灣成為一個光明社會。他呼籲，這場選舉應該給台北一個機會、給台灣一個機會，台灣向前走，台灣應該更好！

晚間6點多，柯文哲車隊抵達七星公園，雖然是平日晚間，仍吸引約百位民眾排隊與他合影；整個約4小時掃街行程，也都吸引1萬名左右觀眾收看臉書直播，柯文哲人氣旺可見一斑。

(中時 )