基進黨南市候選人批南美館人事酬庸 館方：一切合法

基進黨提名東區市議員候選人李宗霖今天出面批南美館人事酬庸，要求市府徹查。（曹婷婷翻攝）

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受到不少市民期待的台南美術館，是近期台南最受矚目的重大建設，基進黨提名台南東區市議員候選人李宗霖今針對南美人事案提出質疑，指南美館最近發布行政管理部主任陳偉隆升任常務副館長，但陳資格不符，論文更非相關科系主題，希望市府徹查是否還有其他類似案例，館方回應，任用和晉升一切合法。

台南市文化局則指出，對於近日南美館發佈之人事公告使外界產生質疑，已即刻函文請南美館提出目前員額、人力配置狀況等資料，發揮監督機制，確保其人員任用符合規定。

李宗霖今天表示，在美術館成立過程中，一直風波不斷，從藝文界抗議不斷、董事退出，館長遴選爭議，上任後又退休等，一直到今天我們點出的專業人員聘僱的嚴重瑕疵。

他說，南美館11月20日發布行政管理部主任陳偉隆升任常務副館長，但陳偉隆今年6月才取得碩士學位，根本不符合行政法人所規範的副館長所需資格，更誇張的是，在去年應徵行政管理部主任時，陳偉隆也是資格不符。

李宗霖強調，南美館身為台灣地方政府唯二的行政法人之一，擁有獨立的人事任用裁量權，但在有心人士的操弄之下，卻變成黑箱政治，希望未來的市府應規劃合理且完善的規章監督，避免行政法人成為私相授受的黑箱。

台南美術館館長潘示番強調，陳偉隆擔任主任符合「擔任本館專員相同階或其他美術館、博物館、文化機關（構）同等階級工作6年以上者」條件；升任副館長也符合「擔任本館副研究員相同階級或其他美術館、博物館、文化機關（構）同等階層職務至少8年以上者」規定。

文化局指出，基於行政法人獨立行使職權，市府相信南美館執行業務時，有能力依法辦理。若有違反法令，市府也有撤銷、變更、廢止、限期改善、停止執行或其他處分權限。對於這次該館發佈人事公告讓外界產生質疑，已函文請該館提出說明，確保其人員任用符合規定。

(中時 )

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