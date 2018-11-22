陳曉東不再演「乖乖男」！轉型從宇文邕演到帥氣死神

陳曉東說從蘭陵王宇文邕變死神，很開心這樣的轉變。（星泰娛樂提供）

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徐桐炘

驚悚類型片《玩命貼圖》今發布電影正式預告與國際正式版海報，除了公布主演為任容萱、周孝安，畫面中一位著英式優雅黑西裝的男子、拄著拐杖從容貫穿於驚悚劇情之間，彷彿能將各個主人翁掌握於股掌之間，雖未露臉卻神秘感十足，其實是睽違18年再度參與台灣電影演出的陳曉東，他表示很開心成功「轉型」：「比起以前飾演乖乖漫畫男，我很開心有這樣的轉變。」

陳曉東在片中飾演死神沙利葉，他興奮說：「大家愛找我拍些酷酷帶腹黑的角色，從《拜金女王》的嚴凱銘，到《蘭陵王》的宇文邕，這一次還參與演了最無情的死神一角，看來大家對我嚴峻冷酷的表演開始有了認同，透過這些角色成功轉型，相信這些跟著自我閱歷，個人生活狀態的轉變都有很大關係。」

一直深耕於戲劇的任容萱，坦言接到電影邀約時其實很害怕，因為不太敢看驚悚片，擔心現場拍攝時會過於驚嚇，甚至最後呈現出來的作品自己也不敢看，「但在反覆看過劇本後覺得題材很新鮮，反而會期待特效呈現出來的樣子，最重要的是我可以在角色裡圓一個想當老師的夢！」周孝安也說：「不管是構思跟類型上都是第一次接觸，也是台灣少見的類型，覺得能參與拍攝是一件很酷的事。」該片明年1月11日上映。

(中時 )

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