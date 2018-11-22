苗栗縣》雙徐掃街拜票 選前最後一夜力拚勝選

2018年11月22日 18:50 中時 何冠嫻

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌22日在頭份展開車隊遊行，穿梭大街小巷向選民揮手拜票。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長候選人徐定禎（左）日前到頭屋地區，由鄉代表副主席許錦堂（右）陪同展開車隊造勢，22日則在頭份市區遊行。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐定禎（左）展開車隊大遊行，20日到頭屋由鄉代表副主席許錦堂（右）陪同掃街，22日則繞行頭份各鄰里。（巫靜婷攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌與無黨籍縣長候選人徐定禎，22日皆選在頭份車隊掃街拜票，晚上徐耀昌繼續在頭份市區徒步拜票，在前總統馬英九陪同下，請託民眾支持。徐定禎則選在竹南徒步掃街，並利用空檔到南庄舉辦說明會，闡述政見理念爭取勝選。

雙徐選前之夜造勢，活動選在對方的大本營舉辦，徐耀昌將回防頭份故鄉舉辦選前造勢晚會，並有馬英九站台加持；徐定禎則預計於苗栗競選總部，把握最後機會各自作最後衝刺。

徐耀昌上午以車隊繞行頭份市，晚上繼續步行拜票，爭取民眾支持。而他不久前才剛動完膝關節置換手術，但為爭取勝選，他仍一步一腳印穿梭於各鄰里拜票，22日晚間在馬英九陪伴下，逐一和民眾握手合影，走過的大街小巷無不造成轟動，展現高度親和力和人氣。

徐定禎同日也以車隊繞行頭份市，較徐耀昌早1天開始遊行的他，目前已走遍14個鄉鎮，23日將到苗栗、造橋、後龍，完成18鄉鎮的車隊遊行，貼近各地選民。徐定禎晚間徒步走訪竹南，親切地和用路人握手問好，他更利用時間空檔到苗栗、頭份、南庄等活動中心，傾聽民眾心聲並闡述政見與理想抱負，賣力抬高聲勢。

另，徐定禎陣營抨擊徐耀昌縣長任內對醫療、觀光、教育、青年等政策跳票。徐耀昌陣營則表示，應把握選前最後時機，讓選民充分了解自己的政見，直指對方的惡意攻擊，皆為選民厭煩奧步，不再多做回應。

(中時 )