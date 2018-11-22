美國蘿蔓生菜爆發大腸桿菌汙染，好市多：全面下架

2018年11月22日 18:51 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

愛吃生菜沙拉的人請注意，美國食品藥物管理局（FDA）20號發布警告指出，全美爆發蘿蔓生菜遭大腸桿菌汙染疫情，呼籲餐廳和超市停止販售，一般民眾也應立即丟掉家中的蘿蔓生菜。

全美有11州及加拿大的2個省爆發蘿蔓生菜（romaine lettuce）大腸桿菌汙染事件，目前已知有32人吃了不潔的生菜而生病，其中更有一人出現「溶血性尿毒症綜合症」（hemolytic uremic syndrome），症狀包括腎衰竭。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議民眾，扔掉他們已經購買的蘿蔓生菜，並呼籲餐廳和超市也暫時不要販售，直到官方追查到汙染源、避免感染繼續擴散為止。

感染出血性大腸桿菌，嚴重的話可能腎衰竭甚至死亡

林口長庚醫院毒物中心主任醫師顏宗海指出，大腸桿菌是存在於人類和許多動物腸道中的菌種，一般來說不會使人發病，但是毒性較強的「出血性大腸桿菌」，例如屢屢造成歐美大規模食物中毒的O157:H7，會釋放出毒素，引起民眾噁心、腹瀉、發燒、頭痛等急性腸胃炎症狀，甚至嚴重可能造成溶血、血液中血小板降低、腎衰竭，尤其是敏感族群包括年長者、幼兒、重大疾病患者例如接受化療中的癌症病人、末期肝硬化、洗腎患者，這些族群的抵抗力較差，可能因此出現敗血症，甚至死亡。

至於國內狀況，衛生福利部食品藥物管理署食品組組長潘志寬指出，市售已經製備好的生菜食品，在食品良好衛生規範（GHP）的管理之下，必須經過清洗、殺菌，安全性很高，近5年來不曾有生菜遭大腸桿菌汙染的疫情。而包括蘿蔓生菜在內的進口蔬菜則採用「後市場稽查抽驗」，今年依照「生食用食品衛生類衛生標準」抽驗30件生菜，大腸桿菌及大腸桿菌群的檢驗結果也都符合標準。

美式賣場好市多行銷企劃部副總經理王友玫指出，儘管目前未接獲消費者通報身體不適，但昨天獲知美國疫情後，已針對羅蔓生菜採取全面預防性下架，而賣場即食生菜的部分，原用羅蔓生菜的品項則全面更換為萵苣（美生菜）。

生菜危機，蔬菜含菌易爆發疫情

回顧美國CDC發布的食品安全通報，2010到2018年就有22件大腸桿菌集體中毒事件，其中10件都與生菜有關。甚至今年中，全美有36州、共210人也因食用蘿蔓生菜而遭大腸桿菌感染，5人更因此死亡。

（圖片來源：林慧淳）

暐凱國際檢驗科技公司總監黃乃芸指出，由於歐美嗜吃生菜的飲食習慣使然，蔬菜遭感染的疫情就佔了美國食物中毒事件的50%，正因如此，美國食安現代法也要求業者要做「食品安全計劃書」，取得「PCQI 食品預防性控制人員資格證照」，其中特別將「蔬果」獨立成一類，可見重視程度。

黃乃芸也提醒，事實上，無論是國內外，蔬菜由於種植在土壤中，本來就帶有各種病原菌，除了大腸桿菌之外，常見的還有沙門氏菌、李斯特菌等等，必須透過徹底清洗、加藥劑殺菌，才能降低食安風險，煮熟還是最安全的，「如果擔心營養流失太多，至少汆燙一下吧！」

吃生菜好健康？避免食物中毒5關鍵

有鑑於國人食用生菜的習慣愈來愈普及，顏宗海提醒，預防食物中毒，應隨時注意5個重點：

1.大腸桿菌的耐熱性差，一般烹調溫度就可殺死。因此飲食上儘量以熟食為主，避免或減少生食。

2.在廚房做料理時，生熟食分開處理，避免使用同一個砧板、刀叉，切了生食再切熟食，以免交叉污染。

3.吃東西之前要徹底洗手。

4.外食的話，注意用餐環境的衛生。

5.如果有食物中毒的症狀，例如嚴重腹瀉，必須儘速就醫。

(中時電子報)