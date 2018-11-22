日月光環保論文獎助 16位碩博士獲獎

2018年11月22日 19:16 中時 廖德修

日月光文教基金會董事長曾元一（左）頒發獎金給台灣大學李苑華（右）等4名得獎的博士。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會董事長曾元一（中）致詞時肯定得獎者都是「菁英中的菁英」，執行長汪渡村（左）與總監林浚南（右）與會。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會執行長汪渡村（左）頒發獎金給中山大學王昱琳（右）等12名得獎碩士。（圖／日月光文教基金會提供）

財團法人日月光文教基金會今（22日）舉行第4屆第2階段「環保學術碩博士論文獎助」頒獎暨論文發表會，計有4名博士、12名碩士獲獎。獲獎的博士論文每名可得8萬元，碩士論文每名可得5萬元的獎助學金。（第1階段及第2階段合計）

日月光文教基金會董事長曾元一在頒獎典禮致詞時，肯定得獎者都是「菁英中的菁英」，他也勉勵得獎者未來不要以個人成功為滿足，更應該幫助其他人。曾元一說，希望每位得獎者都成為日月光大家庭的一分子，都是永續的好夥伴。一個人的成功除了自己的成功，幫助別人也是一種成功，日月光文教基金會將與每位得獎者共同讓社會發光，一起回饋社會。

曾元一強調，日月光文教基金會為鼓勵更多優秀人才投入環保議題研究，進而提出解決辦法，改善及提升環境；從2014年起舉辦「環保學術碩博士論文獎助」，開辦迄今連同本屆，已有59名碩博士獲得日月光的獎助學金，共計發出334萬元。

日月光文教基金會執行長汪渡村說，日月光獎助學術論文舉辦4屆以來，已吸引越來越多的碩博士申請，在各大學研究所也打出名號，因此讓評審委員相當難以取捨，今年基金會還因投稿論文都很優秀，破天荒增額錄取。

由於氣候變遷衝擊環境及生態系統，此次獲獎者中，有一位博士是以水資源需求者端做為研究重點；並以氣候變遷下高脆弱性的社區為研究對象，找出提升社區水資源使用效率。

也有一位博士研究自來水中新型藻毒素 (BMAA)，主要是因研究指出BMAA可通過食物鏈累積至動物腦組織中，被認為與帕金森氏症或阿茲海默症有關。由於台灣地區水庫優養化嚴重，開發與了解BMAA的處理方法研究，可保障供水安全，具有重要的價值與意義。

其他得獎論文研究主題包括：河口與海岸生態環境保護、廢水與汙泥處理、綠色能源前瞻研究、環境汙染整治、永續環境資源管理、環境政策或環境法律，以及環境生態保育相關議題與面向，觀點宏觀，其中又以「水」的問題，吸引最多碩博士的研究興趣。

獲獎的博士有4人：台大李苑華、余哲瑨、陳建樺與成大陳逸廷。得獎的碩士有12人：台大李政泓，成大吳青樺、何星融、游漢威、陳瑩禎、孫曼庭，清大陳怡靜、廖偉伶，中央大學陳又新，中山大學王昱琳、林彥伶，宜蘭大學曹均。

(中時 )