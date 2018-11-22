金門》楊鎮浯、陳福海明晚會決戰 謝宜璋母病停止競選活動

2018年11月22日 18:51 中時 李金生

陳福海總部則敲定明晚6時在縣立體育館後方廣場舉行晚會，邀請鄉親一起來逗熱鬧，給他加油打氣。（李金生攝）

謝宜璋今晚緊急宣布因為母病後送台灣，他和「我們不一樣」工作團隊即刻停止一切競選活動。（李金生攝）

金門縣長選戰硝煙四起，競選連任的陳福海與國民黨徵召的楊鎮浯將在明天的選前之夜，以盛大的造勢活動對決。前議長謝宜璋則因陪同母親赴台緊急手術，今（22）日晚間宣布停止一切競選活動。

謝宜璋透過競選總部在今晚6時表示，他原本在昨日的直播中預告今天總結說明「金酒東北試釀案」，但因今天凌晨母親至金門醫院急診，發現大動脈剝離，一早陪同老母由空勤總隊後送台北緊急手術，他和「我們不一樣」工作團隊即刻停止一切競選活動。

謝宜璋強調，他作為人子，「非為邀名志在贖罪」但求母親大人平安順利，此刻內心千頭萬緒、百感交集，特向鄉親說明並致歉。消息傳出後，支持者和親友都十分關心。

陳福海總部則敲定明晚6時在縣立體育館後方廣場舉行晚會，邀請鄉親一起來逗熱鬧，給他加油打氣。楊鎮浯總部也於明晚7時在國民黨縣黨部廣場舉辦造勢晚會，邀請台語暢銷天后蔡秋鳳、立委林麗蟬、前總統府秘書長蔣孝嚴、名嘴董智森和前立委郭素春等人與鄉親開講同樂。

楊鎮浯今天也把握選前黃金時段，帶領車隊浩浩蕩蕩掃街拜票，展現進軍縣府的旺盛士氣。

(中時 )