國際旅展明日開展 各家業者卯足全力拚優惠

2018年11月22日 19:16 中時 李宜秦

2018年ITF台北國際旅展將在明日至下周一於台北南港展覽館盛大開辦，各家廠商紛紛推出超值優惠，主辦單位台灣觀光協會今年也首度推出滿額福袋裡，天天都送出3張機票，另外還有五星級飯店住宿券、Dyson吹風機與吸塵器等，ITF預售票只販售到今日，有興趣的民眾務必抓緊時間。

ITF今年首度開放6歲以下小朋友入場，除有親子體驗區，每日下午5點還有吉祥物大遊行，包括有熊本部長─酷MA萌（KUMAMON）、觀光局的黑熊組長，另外也有胖卡美食專車與露營專車進駐展場，還首度提供按摩體驗與街頭藝人互動表演。

為迎接旅展人潮，國內外的航空公司、飯店、餐廳業者等都卯足全力，推出各項豐富多元的優惠旅遊商品，其中五星旗飯店住宿券最低下殺1.8折、飯店餐券最低也下探3.7折，買票進場還能免費抽北美不限航點來回機票、極光之旅等大獎。

航空部分，加拿大航空在旅展期間推出台北至溫哥華來回經濟艙最低1萬3175元起的超值票價；酷航則有歐系潮流電音派對攤位，還能免費抽歐洲來回機票與千元優惠券；越南航空也將抽出台灣至越南線全航點免費來回機票。

飯店部分，五星飯店住宿券最低下殺1.7折、餐券最低下探37折，台北六福萬怡酒店悠遊住房專案推出1.7折優惠價8888元，台中金典酒店總統套房更只要1萬2000元。

餐廳部分也有多家業者推出超值餐券，包括海霸王599元打狗霸犇鱻宴雙人券、誠品行旅In Between 980元美國肋眼牛排/葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券、神旺大飯店980元潮品集羊肚菌龍蝦鮑魚套餐券等。

台北旅展將在23至26日於台北南港展覽館舉行，即日起至展前到四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK超商）購買預售票，就可購入9折的180元優惠票價。

(中時 )