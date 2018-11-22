台南里長家中驚見「賄選教戰手冊」兄與弟遭羈押禁見

2018年11月22日 18:59 中時 程炳璋

台南地檢署查扣的賄選教戰手冊，上頭寫著買票方式...被檢察官認定涉嫌賄選。（程炳璋翻攝）

選舉倒數階段，台南市新化區東榮里長候選人蔡榮太21日遭檢警在家中查獲3張「賄選教戰手冊」，認定蔡男的哥哥與弟弟以現金每票1000元方式，幫他向選民賄選，檢方認有違反選罷法之嫌，並有逃亡串證之虞，建請法官羈押禁見獲准。蔡男22日出面否認賄選，親友更質疑檢警違法搜索。

台南市檢警查賄又有新動作，大批檢警人員21日搜索新化區東榮里長蔡榮太住家，查扣得3張疑似賄選教戰守策的紙張，上頭寫著買票方式…。檢警將蔡男與他的哥哥、弟弟與1名證人帶回地檢署連夜偵訊。

檢方依據「賄選教戰手冊」內的文字，里民證詞、與其他相關證據，認定蔡男的哥哥與弟弟涉嫌以每票1000元的方式向選民賄選。將蔡的兩名兄弟建請羈押禁見獲准，蔡姓里候選人則請回。

75歲的蔡男現為新化農會理事，過去曾經連任3屆礁坑里長和3屆東榮里長，上屆大選以68票差距輸給對手，今年捲土重來，再度參選。

蔡男22日隨即出面對外喊冤，不但否認買票賄選，並稱檢警違法搜索，蔡的親友稱，被羈押的兩兄弟已年紀一大把，哥哥高齡80歲，弟弟則70歲，都非新化當地人，因為選舉從外地回來幫忙，卻被檢警違法搜索，訊問過程長達7小時，很不人道。

蔡男表示，檢舉人是因為日前向他的弟弟借5000元不成，而挾怨報復，謊稱蔡男弟弟曾經塞錢給他賄選，堅稱自己若買票被抓到，願意無條件被關到死。

警方表示，當天是配合檢調人員到現場辦案，有檢察官親自指揮搜查，強調搜索過程合法。

台南市地檢署表示，檢方掌握此案相關涉案證據，部分證據需要日後開庭檢辯攻防時，才能公開。

(中時 )