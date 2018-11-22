美加蘿蔓生菜傳染菌 食藥署暫停輸入查驗申請

2018年11月22日 19:18 中時 邱琮皓

食品藥物管理署今晚間宣布，出口日為基準，在11月23日至12月7日這段期間，對美國、加拿大輸入之「蘿蔓生菜」實施加強輸入管控措施，輸入必須檢附美國及加拿大食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

食藥署表示， 11月20日美國食品藥物管理署（FDA）及疾病管制署（CDC）、加拿大公共衛生局（PHAC）發布警告指出，近期美國及加拿大發生O157:H7型大腸桿菌食物中毒病例係與食用受污染蘿蔓生菜有關，並建議美國、加拿大民眾不要食用蘿蔓生菜，且食品業者不要販賣供應蘿蔓生菜。

食藥署業已通知國內輸入、通路與餐飲業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食藥署呼籲，消費者家中如有已購買且尚未食用之美國、加拿大蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。食藥署將持續觀察本事件美國、加拿大主管機關之調查情形，並請美方、加方儘速提供相關資訊且要求美方、加方應落實輸台食品源頭管理，確保產品衛生安全。

(中時 )