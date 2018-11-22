韓國天后為新片上經濟課 直呼：「高中唸書都沒那麼拚」

金憓秀飾演通曉貨幣政策的公務員。（華映提供）

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《分秒幣爭》由劉亞仁和金憓秀共同演出，描寫南韓1997年面對金融風暴衝擊的秘辛，韓國演技派天后金憓秀演出片中孤軍奮戰，對抗危機的公務員，為了演出專業感，她不但上了經濟學的課程，還特別再瘦身，以最佳的狀態演出，她也忍不住自嘲說：「我以前唸書時，這是我很不擅長的科目啊！我當時都沒有讀那麼多書呢！」

金憓秀飾演通曉貨幣政策的公務員，提早預測韓國在1997年面對金融海嘯衝擊，導演崔國熙表示心目中主角的第一人選就是她，「除了金憓秀，想不到其他人可以勝任了啊！我認為能夠堂堂正正說出自身意見，並傳遞真實性給觀眾的演員，她是最佳人選。」而金憓秀看了劇本直呼非常震撼，「覺得很興奮，而且不管我能不能演，這部電影一定要開拍，一定要好好拍攝，讓大家看到。」

為了呈現出電影中金融專業人士的模樣，金憓秀不但消化大量夾雜各式財經用語的韓文及英文台詞，更要呈現談判桌上的緊張場面，金憓秀回憶笑說：「劇本中充滿平常用不到字，我感覺到我的發音完全不行啊！我不停反覆練習，一直講一直講，但真的很困難，因為這些用語是沒有別的字可以替代的，難度很高。」

金憓秀表示除了認真準備劇本，在體態管理下了不少功夫，她收起以往知名的性感模樣，都以整套專業套裝上場，她刻意減重了3.5公斤，「我的骨架很大，為了能夠完美上鏡頭，我拍戲前都會調整體重，讓畫面更好。」讓崔國熙也讚美她：「真是值得尊敬的演員，她的積極、熱情還有努力，讓全劇組都非常感動。」

(中時 )

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