台南》中生代政治素人從政 李偉智要翻轉南科區

2018年11月22日 19:57 中時 李其樺

民進黨台南市議員候選人李偉智從原本科技公司老闆，參與地方政治成為農會理事長，今年以中生代身分首度參選市議員。李偉智表示，他不怕被人貼上「政二代」的標籤，希望以管理農會經驗和扮演改革者角色，為整個南科區帶來改變和進步。

李偉智過去經營科技公司，從2012年起參選農會幹部，先後擔任4年農會常務監事、2年農會理事長，在新化農會理事長任內推出在地一日小旅行、新化米食文化推廣活動，成功將農產品、美食與社區結合，帶動在地觀光發展。

李偉智從6年前加入民進黨後，曾經當選全國黨代表，今年首度投入台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）市議員選舉，除了成立臉書粉絲團美日和選民互動、拍攝競選CF闡述理念和政見，積極和年輕選民互動；李偉智本人每天早上6點就出門拜票、跑行程，晚上則徒步家訪拜票，直到11點多才回家休息，認為新人要比別人更努力，才能贏得選民信任。

李偉智今年48歲，父親姚溪海為前新化鎮長、新化改制第一任區長，對於是否怕被人貼上「政二代」標籤？李偉智笑說，候選人本身的能力和動能是否能承擔選民託付，保持改革進步的精神才是最重要的。

李偉智表示，他自己出身農家，看到台南市房屋稅、社福制度的問題和新化發展遲緩，才決意挺身參選，未來如果順利當選市議員，希望推動南科區軌道建設、聯外道路闢建、新化果菜市場遷建和都市計畫通盤檢討，為選民提供優質服務。

(中時 )