美國蘿蔓生菜遭大腸桿菌感染 我食藥署即起管控輸入

2018年11月22日 19:18 中時 鄭郁蓁

美國日前發布蘿蔓生菜疑遭O157型大腸桿菌感染警訊，醫師表示，這種菌毒性強，恐致敗血症、甚至死亡。食藥署今天傍晚緊急宣布，11月23日起至12月7日止，將對美國、加拿大輸入之「蘿蔓生菜」實施加強輸入管控措施，輸入必須檢附美國及加拿大食品安全主管機關證明文件，只要沒檢附，就暫停，不得輸入。

食品藥物管理署今(22)日表示， 107年11月20日美國食品藥物管理署(FDA)及疾病管制署(CDC)、加拿大公共衛生局(PHAC)發布警告指出，近期美國及加拿大發生O157H7型大腸桿菌食物中毒病例係與食用受污染蘿蔓生菜有關，並建議美國、加拿大民眾不要食用蘿蔓生菜，且食品業者不要販賣供應蘿蔓生菜。

食藥署表示，已通知國內輸入、通路與餐飲業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食藥署也呼籲消費者，家中如有已購買且尚未食用之美國、加拿大蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌表示，大腸桿菌是一種常見的細菌，以「糞口感染」為主，大多是夏天喝到被汙染的冰飲而感染，會造成腹瀉、肚子痛等症狀。不過，若是因生菜感染的大腸桿菌，則大多是毒性較強的O157型大腸桿菌，可能導致溶血、腎衰竭、呼吸順難、敗血症等問題，嚴重甚至會死亡。

(中時 )