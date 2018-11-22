誤會大了 少女無性「懷孕」」照超音波子宮竟有隻活魚？

沒發生性關係少女肚子隆起，竟在子宮內超音波掃描出一條魚臉，還盯著鏡頭看。（取自新浪新聞/太陽報）

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中時電子報

一名沒有男友，也沒有性經驗的少女，肚子卻一天天隆起，父母責罵她是不是在外亂交男友，跟人家上床懷孕，拉著她找醫生做檢查。但是照了超音波竟然發生更令人驚訝事，在她肚子裡掃描發現子宮有一條魚的影子，少女還煞有其事說，我以前常沒有穿內褲在海裡游泳，究竟是怎麼一回事呢？

據英國《太陽報》報導，菲律賓一名17歲少女一年前被家人懷疑未婚先孕，被帶到醫院檢查，竟然在她的腹中發現有一條長相奇特的「魚」。近日她又去醫院做了檢查，才揭開了事情真相。

這名少女名叫貝希娜（Kimberly Robles Besinal），來自菲律賓阿爾拜省的一個偏遠島嶼。去年開始她經常腹痛，而且肚子不斷隆起。家人懷疑她在外面有秘密情人，且偷嘗了禁果，於是帶她去醫院做檢查。醫生對其進行掃描檢查後，結果把所有人嚇了一跳。超音波掃描顯示，貝希娜的子宮內竟有有一張活生生的魚臉，而且還看向鏡頭，露出詭異笑容。

貝希娜表示，她常常覺得呼吸困難且胸口發悶。但是她辯解說，自己根本沒有男朋友，也從沒和其他人發生過性關係。「家人覺得我懷了神秘生物，因為我以前在海裡游泳時沒穿內褲。」

1年過去了，貝希娜並沒有生出寶寶，肚子卻依舊圓滾滾，因此再次被帶到醫院接受檢查。醫生經過詳細的體檢後發現，她根本沒有懷孕，而她的體重從原本的40公斤增加到50公斤。這多出來的10公斤是因為肚子裡有顆大型囊腫。

負責其治療的婦產科醫生說：「之前掃描結果真的像一條魚，但事實並非如此。她患有卵巢囊腫。有魚是不可能的。」

貝希娜的爸爸羅伯斯在得知女兒並沒懷孕，而是長了囊腫後，鬆了一口氣。

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少女貝希娜得知女兒並沒懷孕，也不是懷了一隻魚，而是長了囊腫後，鬆了一口氣。（取自新浪網/太陽報）

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