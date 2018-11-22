緬懷「百變天后」！ 雄影12月重映梅艷芳代表作

《胭脂扣》電影講述報館編輯萬梓良遇見前來刊登尋人廣告的女鬼梅艷芳，原來她是五十年前石塘咀的紅牌妓女。三十年代香港的塘西風月區，她愛上風流倜儻的十二少張國榮，但不為男方家長接受，兩人相約吞食鴉片殉情。（雄影提供）

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今年適逢香港樂壇巨星梅艷芳逝世十五週年，高雄市電影館12月推出「紀念梅艷芳：何日君再來」專題，包含於她忌日12月30日特別獻映的《何日君再來》、將「梅姑」梅艷芳拱上金馬、香港金像獎影后寶座的《胭脂扣》，以及由她獻唱主題曲的《阿飛正傳》，透過大銀幕緬懷「百變天后」梅艷芳綽約風采。

《胭脂扣》為浪漫絕美的人鬼殊途電影，梅艷芳完美詮釋出紅顏沉香的落寞孤寂，眉宇間流動抹抹哀愁，也將她拱上三料影后。原來《胭脂扣》是關錦鵬導演為梅艷芳量身訂造的電影，改編自李碧華的同名小說，關錦鵬發揮他細膩動人的專長，將塘西風月區拍出了港片罕見的頹廢美感，洋溢哀怨纏綿氣氛，而這對無緣愛侶的「十二少」張國榮更因梅姑搓商，才得以演出，成就這對絕世銀幕情侶風華。

《何日君再來》講述抗日戰爭背景下江湖兒女的愛恨情仇，大時代的背景交織並左右梁家輝與梅艷芳這對愛侶的分合命運，令人嗟嘆不已，梅艷芳演活電影開始紅極一時的歌女與電影結尾洗淨鉛華的日本家庭主婦形象，她跌宕起伏的人生經歷在梅艷芳詮釋下鮮明再現，梅艷芳從學生時代情竇初開、到混跡風塵的成熟妖嬈、與重遇舊情人時的猶豫與渴望，情感絲絲入扣。

《何日君再來》12/30(日)15:10於電影館獻映、《胭脂扣》12/23(日)14:30於市總圖7樓際會廳登場，上述兩部各僅1場，獨家獻映。《阿飛正傳》12/15(六)19:00於市總圖7樓際會廳、12/31(一)19:00於電影館獻映。11月22日中午12:00愛PASS售票系統與全台7-11 ibon全面開賣。

(中時 )

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