芝麻街UT聯名系列秋冬新款 黃鴻升、陳庭妮 多變穿搭演繹自我個性 引爆冬季最繽紛歡樂的酷潮時尚

2018年11月22日 19:24 中時電子報 綜合報導

芝麻街UT聯名系列秋冬新款

UNIQLO自今年春夏推出KAWS x SESAME STREET芝麻街UT聯名系列廣受好評，今冬再度攜手紐約當代藝術大師KAWS與散播歡樂的經典兒童電視節目《Sesame Street芝麻街》全新打造秋冬新款聯名UT系列，透過KAWS細緻詼諧的畫風重新詮釋本次的三方聯名。KAWS x SESAME STREET芝麻街聯名秋冬新款包括中性風格、男女皆可穿搭的男裝、女裝及童裝26款上衣系列，售價NT$390元起，更首度推出《KAWS x Sesame Street芝麻街玩偶》共五款, 單隻NT$990元；《KAWS x Sesame Street芝麻街玩偶限量收藏組》包含一組五隻玩偶搭配專屬包裝盒NT$4,990元，全系列11月23日(五)全台UNIQLO店舖與網路商店正式登場販售。今（22）邀請到「潮流小隊長」黃鴻升(小鬼)與「種菜女神」陳庭妮，帶領小朋友名人伊萊與蘋果西打姊妹，在開賣前夕搶先將KAWS x SESAME STREET芝麻街聯名T恤穿上身，同台出席示範今年秋冬最豐富多元的酷潮穿搭。

 小鬼自爆為UNIQLO x KAWS聯名系列鐵粉 妮妮時裝周不忘關注KAWS經典XX眼

UNIQLO秉持LifeWear精神打造獨一無二的UT系列，推出多達上百種的聯名款讓每位消費者能藉由UT表達想法與態度，盡情展現自我風格。小鬼今更分享KAWS是他非常喜歡的藝術家之一，也是UNIQLO x KAWS聯名UT系列的忠實顧客，每次推出的潮流設計單品都是衣櫥必備款，而這些經典單品的價格都能輕鬆入手，此次推出的KAWS聯名系列每款單價都不到千元！他開心地表示：「UNIQLO邀請到超火紅的藝術家KAWS合作外，又能以這麼平實的價格提供給消費者，不買真的太可惜!」陳庭妮則進一步提到：「由於工作的關係，每次出席國外時裝周活動時，都會特別留意這些時尚潮流的設計，像當代藝術大師KAWS最經典的XX眼睛設計，就是國際潮流的時尚指標之一！」而UNIQLO推出的秋冬新款包含男裝、女裝以及童裝系列，多達26個品項營造百變的穿搭風格。

 潮流小隊長靠這招一秒溫暖「妮」的心 百變時尚女神分享最IN穿搭法則

小鬼今以一身全黑的街頭潮流風出席，上半身穿著KAWS的經典「XX」眼睛大學T，搭配深灰刷白色特級彈性牛仔褲，內搭法蘭絨白色襯衫俐落有型，而紅色針織帽更有畫龍點睛的效果，一身帥勁出場，魅力十足！而近期忙於宣傳新戲的陳庭妮也特別抽空出席，選擇另一款有著芝麻街主角群與KAWS創造的經典角色BFF的大印花款式，搭配紅色高腰燈芯絨鈕扣迷你裙，創造百變妮妮的率性甜美風格。最近天氣漸漸轉涼，記者會上主持人也考驗兩人的穿搭功力，為彼此冬季保暖穿搭。潮流小隊長小鬼黃鴻昇體貼的幫妮妮搭配亮色系無縫羽絨外套，不只保暖，蓬鬆的外套輪廓，更顯出妮妮修長的美腿。而百變時尚女神陳庭妮也大顯身手，幫小鬼搭配今年潮流單品長刷毛外套，運用one tone的穿搭法則，利用同色調的單品互搭，讓小鬼的整體造型增添豐富層次感，小鬼直誇「果然時尚女神出手就是不一樣！」

 超萌聯名絨毛玩偶登場 小鬼最愛Big Bird 陳庭妮自爆下戲就要「他」陪

UNIQLO本次聯名系列商品除了26項秋冬新款UT外，更推出芝麻街經典角色絨毛玩偶，包括—Elmo（艾蒙）、Cookie Monster（餅乾怪獸）、Big Bird（大鳥）、Bert（畢特）、和Ernie（恩尼）。一看到芝麻街超萌玩偶，小鬼二話不說便一把拿起最喜歡的Big Bird（大鳥），笑說「因為大鳥活潑熱心的個性時常帶給大家歡樂，也是芝麻街的經典代表。由於最近接下綜藝節目小隊長的角色，期許自己可以像大鳥做為小隊的精神領袖，同時持續散播歡笑給大家！」。陳庭妮更是少女心大爆發，興奮不已地說「我非常喜歡可愛的事物，每次工作完回家看到這些娃娃就會覺得很開心，整個心情都被療癒了，尤其我最喜歡的Cookie Monster（餅乾怪獸），因為我是一個相當喜愛美食的人，甚至可以說是非常愛吃，希望可以像Cookie Monster一樣，擁有一個能吃任何東西都不會消化不良的胃（笑）！」妮妮邊說邊抱著Cookie Monster（餅乾怪獸）擺出各式動作，直呼真的太萌太療癒了！除了單隻的玩偶之外亦有KAWS x SESAME STREET限量禮盒組的全角色收藏款，不論大人小孩都該擁有的必蒐珍藏，將芝麻街的溫馨歡笑帶給所有的消費者！

 人氣小網紅伊萊、蘋果西打姊妹現身與絨毛玩偶比萌 穿出小朋友潮流百變風格

此次UNIQLO KAWS x SESAME STREET芝麻街聯名秋冬新款也包含童裝，活動現場也邀請人氣小網紅「最美雙胞胎－蘋果西打姊妹」與「混血萌娃－伊萊」現身，穿上秋冬新款聯名UT童裝，展現小朋友的潮流穿搭。蘋果西打姊妹上身同樣穿著長袖KAWS x SESAME STREET芝麻街聯名休閒上衣，蘋果內搭法蘭絨格子襯衫，再加上牛仔褲，呈現休閒率性的風格；而西打則以燈心絨短裙和針織內搭褲搭配，展現甜美風格。而伊萊則以HEATTECH高領T恤搭配KAWS x SESAME STREET芝麻街聯名短袖T恤，再加上牛仔褲，不只保暖，更呈現出多層次潮流風格，帥氣十足！本次系列完整推出男裝、女裝、童裝等擁有相似款的選擇，可輕鬆搭出親子family look，讓全家大小都能享受KAWS和芝麻街的魅力。

(中時電子報)