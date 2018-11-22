華山玉井站10周年感恩茶會 長輩DIY蘭花盆添福氣

2018年11月22日 20:10 中時 李其樺

志工為長輩義剪。（李其樺翻攝）

長輩DIY完成手做蘭花福氣盆。（李其樺翻攝）

華山基金會玉井愛心天使站自2008年開始在地服務，至今已邁入第10年，共累計服務超過上百位弱勢長輩，22日上午在玉井舉辦10週年感恩茶會，除了義務替長輩義剪、健康檢查，志工也和長輩DIY手做蘭花盆，為長輩帶來福氣。

當天上午茶會安排有尹萍髮型設計幫長輩義剪，玉井衛生所協助測量血壓，玉沙幼兒園小朋友熱鬧樂器演奏等，包含立委周陳秀霞、市議員王峻潭等人也受邀來到現場與長輩互動，均對華山在山區的服務表示感謝及肯定，也希望帶動更多企業投入華山公益行列。

此外，長期熱心公益的在地愛心單位玉沙農場負責人江素珍，也特地準備象徵福氣喜樂的蝴蝶蘭，一同和長輩手做福氣蘭花盆，代表華山基金會的在地服務，一直會是地方弱勢長者的依靠和福氣。

華山基金會秉持「在地老化」理念，已於台南玉井區推廣老人到宅服務長達10年，為當地三失〈失依、失能、失智〉長輩免費提供家務整理、關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫等服務。

華山基金會表示，為幫助更多弱勢長輩，期許資源能在地運用，誠摯邀請社會大眾支持常年服務經費，「送愛到家 因為有您」每月1250元、一年15000元，只要每天不到一杯飲料的錢，就能協助、陪伴弱勢長輩走人生最暖心的最後一段路。

(中時 )