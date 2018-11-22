豐年社長汪文豪被請辭 農民：農委會像民進黨選對會

2018年11月22日 20:10 中時 周麗蘭

二崙鄉果農兼菜農廖營餘認為，農民有苦說不出，要選誰都已經決定了，他出示帳本說今年種菜都沒賺到。（周麗蘭攝）

豐年社長汪文豪被影射幫國民黨助選而遭逼退事件，高麗菜農林佳新表示，政府若有幫農民做事，選舉到了不必怕會翻，農委會現在已變成民進黨的選對會、選舉後援會，汪文豪只是個讀書人，用側翼組織來攻擊只是凸顯兩年來沒有做什麼事。

種植高麗菜與空心菜的莿桐鄉菜農林佳新，原是深綠支持者，近日上電視吐苦水卻遭民進黨職官員圍攻，被形容為「三個官打一個農民」，下節目後回家有農民專程去他家放鞭炮讚揚。

林佳新表示，汪文豪被逼退事件是典型不挺民進黨的都要閉嘴，跳出來講話的農民也要有被抹黑成假農民的心理準備，汪是真正在媒體上關注台灣土地的人，他觀察關注農民，其實影響不了甚麼，結果側翼一出手就掐死他。

林佳新說，農委會要做的是幫助農民，現在變成像消保會、民進黨的選對會、選舉後援會，只有在打壓農民聲音，拿冷冰冰的數據刺激農民，如果真怕影響選情，其實平常只要做得好不必怕農民會翻，不必選舉到了就說愛土地、愛台灣。

他說，前天去民進黨西螺鎮長造勢晚會聽到黨祕書長洪耀福喊「農民站出來跟民進黨一起好不好！我們最挺你！」他腦袋空白五秒鐘，聽到政治幹話好錯亂。

在二崙種西瓜與菜的青農廖營餘，被網友封為「蔬菜炸彈客」、「吃土哥」、「正義哥」，他認為農委會拿一些數據來反擊農民，但農民也不是呆子，他們有苦難言，有舞台的時候講不出來，私下聊又幹譙一整天。

廖營餘認為汪文豪被逼退事件是農委會「想太多了」，這一次選舉很多人說是「人民和民進黨的選舉」，中間選民早已經決定好要選誰了，現在講什麼影響都不大。

(中時 )