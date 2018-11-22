王心凌認曾當「傻子」 誓言藏愛結婚才公開

2018年11月22日 19:37 中時 蔡琛儀

王心凌俏皮拿著青春不迷失」探測儀。(環球提供)

王心凌樂收糖葫蘆。(環球提供)

王心凌搞笑對著環球音樂大中華區環球中國董事總經理吳佳倫使用探測儀。(環球提供)

王心凌睽違3年的專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她22日在北京舉辦亞洲媒體見面會，現場首播和陳珊妮合作的〈在青春迷失的咖啡館〉MV，及新歌〈大眠〉MV預告；不過〈大眠〉歌詞中，施人誠寫出「感謝他把我當成傻子，每天都哄我上當一次」等，似乎道出她過去坎坷情路，她今認了歌曲確實有自己的故事，「曾經是，但現在不是。」

王心凌坦言歌詞讓她很走心，且戀愛中的人都會遇到這樣的情況，「感情其實沒有一輩子的聰明和輸贏，誰不是這樣？也有聰明或像傻子的時候，沒有人可以一輩子在感情中聰明。」

她恢復單身後，身邊不時傳出有追求者，她閉口不提感情現況，「我決定無論未來感情狀態是什麼，這部分想保留給我自己。」對婚姻仍有憧憬的她，表示要到結婚才公開戀情，她也曾諮詢過凍卵，但被醫生勸退。

她去年和前男友姚元浩因私密照外洩事件鬧翻，對於姚元浩和王心恬屢傳戀情，她平靜表示沒有關注：「我不是會陷在過去的人，重要的是當下，大家都好好的各自努力，不想因為以前的事情打亂現在平衡。」看來已徹底揮別陰霾。

今環球音樂大中華區環球中國董事總經理吳佳倫送她「青春不迷失」探測儀，希望幫她在今後的事業、生活上不迷失方向；粉絲則準備了滿載糖葫蘆的老式自行車，寓意著青澀又甘甜的青春，還送上捐助流浪動物的公益證書，讓她笑開懷。今也宣布明年她將會有大型企劃，要歌迷敬請期待。

(中時 )