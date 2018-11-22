《人面魚》首映怪事頻傳！鄭人碩PO照驚現「人面魚」本尊

《人面魚-紅衣小女孩外傳》預祝票房儀式驚見魚形畫面。威視電影

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中時
《人面魚 紅衣小女孩外傳》正式預告 (11.23 魚肉好吃嗎)

《紅衣小女孩》系列最新懼作《人面魚 紅衣小女孩外傳》昨晚首映活動預祝票房大賣的儀式竟出現詭異現象！邀請《人面魚》眾演員們為國片在魚缸裡注入滿滿活水，想到卻拍下了「人面魚顯靈照」，一張所有演員齊倒香檳的照片，水缸中央卻出現了一隻魚的輪廓，仔細看中間還有一隻小魚的黑影，完全和電影中炸魔神仔的吳郭魚吐出小魚的電影橋段如出一轍，這張照片拍下時工作人員完全沒發現，直到男主角鄭人碩在臉書上分享活動照片時，讓網友引起討論！

除了人面魚顯靈外，首映映後活動時，徐若瑄和鄭人碩訪問到一半，音響竟意外播出台語女歌手的歌聲，原本以為是訊號干擾的問題，請工作人員將麥克風關掉後，卻還是莫名地出現斷斷續續的歌聲。一開始演員們還以為是片商設計的恐怖嚇人橋段，事後詢問過工作人員後，並無此安排。

就在眾人都覺得奇怪時，兩位工作人員手上的LED照明燈卻「恰巧」一起同時沒電故障關閉，怎麼處理都無法打開，現場頓時陷入詭譎氣氛，只能先請工作人員使用手機打燈，才順利完成映後合照。對於這些無法解釋的怪事，雖然讓Vivian和鄭人碩嚇了一大跳，但兩人馬上互相打氣笑說：「一定是電影太好看了，不僅演藝圈好友來力挺支持，就連「靈界好兄弟」也呼朋引伴慕名而來，票房肯定會大賣！」該片23日上映。

(中時 )

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