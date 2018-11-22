HBL》光復籃球隊有「妹妹」 球隊進攻箭頭兼防守大鎖

2018年11月22日 20:06 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

前天在107學年HBL預賽首場不敵強對能仁家商的光復高中，今天以85：73擊敗南湖高中，本戰攻下全隊最高19分的光復高三後位徐允城，對於自己在球隊的定位，似乎和教頭陳定杰有些出入，徐允城說：「我應該是隊上的防守大鎖，專門負責守敵隊的最會得分的人，不相信可以問問隊友，他們都推派我負責守住對方頭號得分好手。」

不過這場比賽許允城被自己防守的南湖高中前鋒沈敬恩攻下全場最高29分，他補充：「我認為要讓對方拿10分以下才及格，所以今天我沒有達到要求，只能努力得分，因為從我手上丟掉的分數，必須自己追回來！」

對於子弟兵的認知，陳定杰有點哭笑不得但也願意延續這個「美麗的誤會」，他補充：「原本我給徐允城的定位是進攻箭頭，他和徐維豪、喬楚瑜是隊上的三把屠龍刀，希望這三個高三球員可以把球隊扛起來，讓其他人知道光復不是只有喬楚瑜，不過射手不嫌多、大鎖難遇，如果允城覺得自己是防守大鎖，那我也可以配合他。」

陳定杰還爆料：「允城還有偶像包袱咧，拍照都用美肌再上傳社群網站，全隊都叫他『網美』、『妹妹』。」徐允城叫屈：「美肌不是我自己用的！是別人幫我拍照時加的，會叫我『妹妹』是因為我皮膚白。」

當初因為跟著哥哥去公園鬥牛而對籃球產生興趣的徐允城，去年因為資格賽三場輸球出局，只能落下傷心淚水，今年是高中生涯最後一年，他期許能夠有不一樣的結局，光復今天摘下一勝後，晉級複賽仍有希望，就看明天與三民家商交手結果。

具有爭冠實力的能仁家商，今天面對三民家商，首節打完只以23：21小幅領先，不過第2節跨第3節打出一波26比3高潮，一舉擺脫三民追擊，終場119：60大勝，能仁成為B組率先確定晉級複賽的隊伍。

(中時電子報)