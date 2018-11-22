不想吃到毒海鮮 認明這標章就安了

2018年11月22日 20:08 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

過去台灣常發生水產食安問題，如綠牡蠣因廢五金處理不當，污染南部養殖牡蠣或檢驗合格的石斑魚仍被檢測出藥物殘留等，造成民眾食安恐慌。農委會為了讓民眾更加安心食用，推出台灣優良農產品標章（CAS），嚴格從源頭把關，同時在產品上標示CAS標章，讓消費者買得放心、吃得安心。

健康與食品安全意識日漸受到重視，各國也紛紛建立自身的食品標章，如德國「食品品質安全標誌」讓民眾清楚了解檢驗、來源追蹤及標籤等，日本則是透過「JAS標章」及「日本冷凍食品標章」制度，使食品與冷凍產品在製造設備品質及衛生管理體制上符合相關標準，國際間對於水產品檢疫與認證也相當重視，推動「危害分析與重要管制點」（HACCP）以確保品安全。

水產養殖環境可能因放養密度過高、飼料及生物排泄物等累積在池底，加上水源中若含有來自其他不明污染物會導致病原菌叢生，業者選擇使用抗生素及其他化學藥物治療，過量藥品造成藥物殘留，對人類的公共衛生及食安造成威脅。販售業者為了吸引顧客的購買慾，常使用保鮮劑、保色劑、漂白劑與防腐劑等，讓產品看起來新鮮漂亮，卻對健康造成極大的危害。

產品從產地經市場到消費者口中，為了避免發生食安問題，農委會積極輔導漁民及水產品加工廠，接受衛生安全相關各項要求與規範，透過產地監測檢驗及輔導改善養殖環境，提升產品衛生品質，同時推出CAS嚴格評核，從源頭把關，經學者、專家及驗證機構通過後，授予標章證明外也在產品上標示CAS認證，保證品質安全，以利民眾辨識購買。

(中時電子報)