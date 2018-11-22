不想吃到毒海鮮 認明這標章就安了

想吃得安心、買得放心，選CAS標章為民眾把關食安。(財團法人台灣優良農產品發展協會)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

過去台灣常發生水產食安問題，如綠牡蠣因廢五金處理不當，污染南部養殖牡蠣或檢驗合格的石斑魚仍被檢測出藥物殘留等，造成民眾食安恐慌。農委會為了讓民眾更加安心食用，推出台灣優良農產品標章（CAS），嚴格從源頭把關，同時在產品上標示CAS標章，讓消費者買得放心、吃得安心。

健康與食品安全意識日漸受到重視，各國也紛紛建立自身的食品標章，如德國「食品品質安全標誌」讓民眾清楚了解檢驗、來源追蹤及標籤等，日本則是透過「JAS標章」及「日本冷凍食品標章」制度，使食品與冷凍產品在製造設備品質及衛生管理體制上符合相關標準，國際間對於水產品檢疫與認證也相當重視，推動「危害分析與重要管制點」（HACCP）以確保品安全。

水產養殖環境可能因放養密度過高、飼料及生物排泄物等累積在池底，加上水源中若含有來自其他不明污染物會導致病原菌叢生，業者選擇使用抗生素及其他化學藥物治療，過量藥品造成藥物殘留，對人類的公共衛生及食安造成威脅。販售業者為了吸引顧客的購買慾，常使用保鮮劑、保色劑、漂白劑與防腐劑等，讓產品看起來新鮮漂亮，卻對健康造成極大的危害。

產品從產地經市場到消費者口中，為了避免發生食安問題，農委會積極輔導漁民及水產品加工廠，接受衛生安全相關各項要求與規範，透過產地監測檢驗及輔導改善養殖環境，提升產品衛生品質，同時推出CAS嚴格評核，從源頭把關，經學者、專家及驗證機構通過後，授予標章證明外也在產品上標示CAS認證，保證品質安全，以利民眾辨識購買。

(中時電子報)

宏碁全面啟用「Predator掠奪者」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。