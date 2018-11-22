藍軍議會過半最關鍵一席　蔡武宏車隊掃街全力衝刺

圖片來源：蔡武宏 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
圖片來源：蔡武宏 提供
圖片來源：蔡武宏 提供
圖片來源：蔡武宏 提供

選戰進入倒數計時，打著「力拼第三席、壯大國民黨」旗幟的蔡武宏，除了昨天上午陪同黨市長候選人韓國瑜，站上宣傳車向前鎮小港的鄉親父老拜票。只見宣傳車上，韓、蔡兩個大光頭相互輝映，一起「點亮鎮港、照亮高雄」，格外引人注目。今天蔡武宏繼續以車隊拜票，全力衝刺、力拼到底的決心不言而喻。

蔡武宏表示，他這次再度參選市議員，實在是因為看不下去民進黨完全執政所造成的亂象，2014年民進黨在高雄府、會全拿，2016年民進黨在中央也完全執政，然而這幾年下來，百姓的日子有變得比較好嗎？蔡武宏認為，要徹底終結綠色亂局，唯有「壯大國民黨、儘速重返執政」，才是根本解決之道，這是他率先喊出「壯大國民黨」的著眼點！

蔡武宏除了搭配韓國瑜提出「兩個光頭拼經濟」訴求之外，也提出許多重要而接地氣的政見，包括:推動新草衙、籬仔內、崗山仔等舊部落都市更新，爭取新草衙違建就地讓售更加優惠，如利率降低和延長申購年限。

另外，督促市府加速與當居民共同研擬、完成大林蒲遷村計劃;前鎮小港兩行政區裡大型工廠林立，在地方製造污染，回饋金運用應該由受害的居民決定，實質回饋給居民;增建停車場、增設汽機車停車位，改善停車問題;捍衛小港機場鄰近居民的噪音回饋權益;推動海綿城市先進工法，因應極端氣候，改善淹水問題;嚴格監督市府提高道路施工標準，徹底落實路平政策，保障市民行車安全…等等。

蔡武宏表示，這些與前鎮、小港鄉親生活息息相關，卻又長久得不到改善、困擾居民的議題，他有決心一項一項來提議、來推動、來監督!懇請鄉親好朋友集中選票，力扙藍軍拼議會過半最關鍵一席的蔡武宏，讓蔡武宏進議會來為鄉親服務、打拼！

(中時電子報)

才說韓總人氣高是他功勞 吳祥輝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。