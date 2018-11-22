藍軍議會過半最關鍵一席　蔡武宏車隊掃街全力衝刺

2018年11月22日 20:05 中時電子報 綜合報導

圖片來源：蔡武宏 提供

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選戰進入倒數計時，打著「力拼第三席、壯大國民黨」旗幟的蔡武宏，除了昨天上午陪同黨市長候選人韓國瑜，站上宣傳車向前鎮小港的鄉親父老拜票。只見宣傳車上，韓、蔡兩個大光頭相互輝映，一起「點亮鎮港、照亮高雄」，格外引人注目。今天蔡武宏繼續以車隊拜票，全力衝刺、力拼到底的決心不言而喻。

蔡武宏表示，他這次再度參選市議員，實在是因為看不下去民進黨完全執政所造成的亂象，2014年民進黨在高雄府、會全拿，2016年民進黨在中央也完全執政，然而這幾年下來，百姓的日子有變得比較好嗎？蔡武宏認為，要徹底終結綠色亂局，唯有「壯大國民黨、儘速重返執政」，才是根本解決之道，這是他率先喊出「壯大國民黨」的著眼點！

蔡武宏除了搭配韓國瑜提出「兩個光頭拼經濟」訴求之外，也提出許多重要而接地氣的政見，包括:推動新草衙、籬仔內、崗山仔等舊部落都市更新，爭取新草衙違建就地讓售更加優惠，如利率降低和延長申購年限。

另外，督促市府加速與當居民共同研擬、完成大林蒲遷村計劃;前鎮小港兩行政區裡大型工廠林立，在地方製造污染，回饋金運用應該由受害的居民決定，實質回饋給居民;增建停車場、增設汽機車停車位，改善停車問題;捍衛小港機場鄰近居民的噪音回饋權益;推動海綿城市先進工法，因應極端氣候，改善淹水問題;嚴格監督市府提高道路施工標準，徹底落實路平政策，保障市民行車安全…等等。

蔡武宏表示，這些與前鎮、小港鄉親生活息息相關，卻又長久得不到改善、困擾居民的議題，他有決心一項一項來提議、來推動、來監督!懇請鄉親好朋友集中選票，力扙藍軍拼議會過半最關鍵一席的蔡武宏，讓蔡武宏進議會來為鄉親服務、打拼！

(中時電子報)