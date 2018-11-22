新竹市》許明財「1帶2心3連結」加青年、婦幼、老年政策 全方面建設與照顧

2018年11月22日 20:22 中時 陳育賢

做過1任、5年新竹市長的許明財，深知新竹市需要什麼，因此這次他化身「市政總廚─阿財師」，端出的每1道菜都是「功夫菜」，一定都能讓新竹市大進補。（陳育賢翻攝）

國民黨新竹市長許明財此次選舉主打政策，端出多盤牛肉，主軸建設以「1帶2心3連結」帶來基礎擘畫藍圖，配合全國首創的媽媽懷孕營養金3萬元，同時再三承諾每年4.2萬元的老人福利金絕不跳票，以及科技青創出海口，要全方位的建設新竹市、照顧所有年齡層的市民。

此次捲土重來的許明財，並不走激進的攻擊對手選舉策略，而是以政見為訴求，他說，他有5年的市長經驗，深知新竹市最不需要的就是口水、抹黑與奧步，市政建設不是用嘴巴就能有成果，他做過市長，知道要端出什麼菜才能餵飽、餵好新竹市，因此這次他化身「市政總廚─阿財師」，端出的每1道菜都是「功夫菜」，一定都能讓新竹市大進補。

許明財說，首先，建設主軸是延續上任的建 設，同時再加強版的「1帶2心3連結」，1帶是「濱海生活舒壓帶」，其中包括打造溼地休閒區與香山生活舒壓區。

2心之1是「濱海活力新中心」，包括南寮升級版的新港活力區與舊港文化區；以及第2心「國際觀光旅遊中心」的兒童科技探索館、新竹公園再升級與東門、北門商圈風華再現。

3連結則是「交通網路3連結」，包含鐵路網路地下化、國道客運通全台以及完成3個環市道路。

此外，針對各年齡層的市民，許明財為幼兒端出「提升幼兒教育學程」、「提升學童營養午餐品質」以及「檢討學童課輔問題」。

為青壯族群則有「媽媽孕轉新方向」，端出全國首創的3萬元媽媽懷孕營養金，以及針對人才的「科技青創出海口」與「在地文化青創輔導」，不僅可降低失業率，更能為青年人才找尋出口，為國家留住人才。

老人方面，許明財說，至今坊間仍有有心人士刻意散布不實的惡意傳言，他要再次強調他的老人福利政策是強化過的福利政策，他保證老人每年4.2萬元的福利金，其中包括每月3000元老人年金、中央每年2000元敬老金、重陽敬老金2000元、過年慰問金2000元以及端午與中秋慰問金各1000元。

此外，許明財表示，新竹市1年所繳的稅金高達1000餘億元，但過去中央核撥回地方的卻少之又少，如此分配對新竹市與市民完全不公平，新竹市不是2等、3等公民，新竹市賺的錢多，繳的稅多，當然要分配較多的建設經費才合理，他也保證當選後，將全力向中央要求合理分配建設經費，就算是要求10％、100億元，就能做很多建設，希望藍軍集中選票，支持藍營唯一提名的4號許明財。

(中時 )