6都能不能過半？ 江宜樺：樂觀估計：有可能

2018年11月22日 20:55 中時 呂妍庭

前行政院長江宜樺與前立委江義雄，兩人22日晚間以中正教授身分替國民黨籍嘉義縣長候選人吳育仁站台。（呂妍庭攝）

前行政院長江宜樺與前立委江義雄，兩人22日晚間以中正教授身分替國民黨籍嘉義縣長候選人吳育仁站台。（呂妍庭攝）

前行政院長，目前在中正大學擔任教職的江宜樺，與前立委江義雄，兩人22日晚間以中正教授身分替國民黨籍嘉義縣長候選人吳育仁站台，談到今年九合一選舉，江宜樺表示，他深刻感受到民間對當前執政黨的不滿，「老百姓有一股很大的怨氣」，相較4年前，今年局勢的改變對國民黨有利，至於6都能不能過半？江樂觀估計「有可能」，但關鍵只有一個，就是老百姓要不要站出來投票。

江宜樺和江義雄都是中正教授，今晚特地來為同校的吳育仁助選掃街，希望民雄人能支持中正大學的教授當縣長，江義雄更稱讚吳育仁腳踏實地，是會做事的人，尤其擔任立委任內，對民雄鄉爭取許多建設經費，相信他當縣長不會讓人失望。

江宜樺除誇吳育仁是當縣長的好人選，也說今年選舉氣氛跟4年前很不一樣，因為民進黨全面執政後胡作非為，把國家帶往退步方向，「不是老百姓要的」，所以大家有很強大一股怨氣，都想要透過這次選舉給民進黨一個教訓，而基本盤勢的改變，包括台北市的丁守中很有可能勝選，更不用說全國焦點所在的高雄市，以及競爭激烈的台中市，鼓勵民眾踴躍投票，只要大家24日當天通通站出來，就等著看我所預估的「局勢翻轉有沒有可能發生」。

(中時 )