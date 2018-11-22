遠航旅展國際航線來回2999元起! ALLN購票新體驗 問卷闖關抽機票!

2018年11月22日 21:05 工商 張佩芬

旅展現場新潟盆舟大海報。圖：遠航提供

去年旅展遠航攤位盛況。圖：遠航提供

2018年的台北國際旅展(ITF)即將於11/23至11/26期間，在南港展覽館盛大展開。遠東航空（攤位號碼I 907）今年除主推日本新潟、秋田及福島主題館，來攤位填問卷集章換贈品抽機票外，更推出旅展現場購票再抽機票活動！天天都有驚喜！等您一起來參與!

旅展現場兩岸航線松山-福州及高雄-福州/廈門航線來回2,999元起、桃園-合肥航線來回5,999元起，松山-太原航線機票來回7999元起；國際航線桃園-濟州航線來回6,800元起，桃園-峴港航線來回8,500元起，桃園-新潟航線來回9,500元起 (以上優惠價格均為經濟艙/14天票期，不含稅，限量銷售，售完為止) 。

凡於旅展期間至遠東航空攤位（攤位號碼I 907）購買遠航線上旅展機票，且現場付款開票成功者，即可再獲得小禮物及參加成交抽抽樂機會(每日抽獎品數量有限，送完為止）！

遠東航空與日本新潟縣、秋田縣及福島縣於遠航台北國際旅展(ITF)攤位共同舉辦「搭遠航趣日本」問卷抽獎活動，每日限量1000份，完成填寫後於遠東航空攤位中各相關單位展桌中進行問答確認，答對者可各獲得專屬確認章乙枚，集滿本問卷之確認章及填寫個人資料後投入攤位抽獎箱除可獲得贈品乙份(一張問卷限換乙份贈品，贈品款式隨機發送，數量有限送完為止)，每日下午5點於攤位舉辦抽獎，即有機會獲得國際線國內線機票及新潟秋田福島等當地名產大獎喔~~~。

樺福集團所發行的ALLN幣，從今年8月開始與遠東航空合作，宣布為全球首創航空旅遊區塊鏈資產，同時也是台灣首個實體經濟區塊鏈資產，是為台灣旅遊航空業及經濟產業的創舉。遠東航空提供ALLN兌換國內不限航線單程機票之優惠，目前開放全省各國內航線機場臨櫃受理兌換，或至遠東航空官網www.fat.com.tw進行線上兌換及訂位服務。

ALLN幣這次特別參與ITF遠東航空I 907攤位，現場完成MBAex交易所註冊即可優先以優惠數量兌換機票，歡迎對區塊鏈應用有興趣的旅客前來體驗。

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