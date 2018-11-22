花蓮》徐榛蔚選前大遊行 破五千人湧進花蓮市區

2018年11月22日 20:24 中時 范振和、張祈

花蓮縣長候選人徐榛蔚今晚舉行「愛護國家守護花蓮，全民團結大遊行」超過5千名支持者手搖國旗走向市區。（張祈攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚今晚舉行「愛護國家守護花蓮，全民團結大遊行」超過5千名支持者手搖國旗走向市區。（張祈攝）

五合一選舉進入到數，花蓮縣長候選人徐榛蔚今晚舉行「愛護國家守護花蓮，全民團結大遊行」超過5千名支持者手搖國旗，身穿國民黨候選人服飾，由六期重劃區起步，攻佔市區金三角商圈，一路唱著歌謠，搭配競選讚聲，氣勢高昂。

選前2晚「選前之夜」各路候選人搶攻市區金三角，徐榛蔚陣營特意提前開走，避開隔天7組人潮，比聲勢也比人氣，今晚大遊行，除了國民黨各級提名候選人到場，立委鄭天財、前立委王廷升及前花蓮縣長王慶豐皆到場力挺。

徐榛蔚一開口，就和民眾一起合唱丈夫傅崐萁的愛歌「正港的英雄」，場面溫馨，並致詞指出，花蓮連續8年拿了9次的五顆星，城市因人而偉大，花蓮人也要一起打拚幸福路，這次的遊行，為守護花蓮、台灣而走。

她也強調，花蓮的價值在於我們的和善、友善、包容及真善美，這次選戰中央派了很多東廠、錦衣衛到各縣市，花蓮則有立委鄭天財進駐，這次遊行也要為捍衛花蓮的尊嚴、價值而走。

花蓮縣黨部主委鄒永宏喊話提醒民眾，「遊行期間若遇到敵營搞破壞絕對不能還手，不出惡言」。遊行隊伍由國旗領軍，一行人就在背景音樂「正港的英雄」的襯托下上路，進行近三小時的遊行，所到之處支持民眾站在路旁，手搖國旗高喊「徐縣長加油！魏市長加油」，還有熱情民眾衝上前向徐榛蔚握手打氣，場面十分溫馨。

(中時 )