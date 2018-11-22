UBA》新球季周日開打 男、女一級拚衛冕步步為營

2018年11月22日 20:34 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

107學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽新球季周日在醒吾科大開打，不但本屆決賽繼續前進台北小巨蛋，由於去年中華民國大專體總和澳洲大專體總簽下國際交流協定，同心協力推動籃球運動，此107 學年UBA一級男、女冠軍隊，還能前往澳洲移地訓練。

本季UBA男一級賽事維持16隊於預賽進行4階段單循環賽，取前8進入複賽，再從8強產生4隊晉級決賽，預賽前兩階段分別於11月25日到12月2日於醒吾科大舉行，第二階段則從12月3日至10日，在高雄義守大學舉辦。

UBA女一級賽制稍微不同，預賽12隊進行單循環，排名前2名隊伍直接獲得決賽資格，而預賽排名3到6名的4支隊伍，透過於複賽進行交叉對決，爭取最後2張決賽門票，第一階段預賽為12月10日到12日，地點是臺灣大學體育館。

去年UBA男一級冠軍是國立體育大學，女一級冠軍是文化大學，國體大隊長楊盛硯對於問鼎連霸保守表示，先把目標訂在8強，一步一步慢慢走；而文化大學則是準備挑戰UBA女一級5連后，前鋒徐玉蓮表示，為了延續霸業，球隊已經開始準備，肌力、體能及防守都有加強。

教育部體育署過去31年除了提供行政協助，在推進新南向政策之時，更安排UBA男、女一級冠軍隊赴澳洲進行移地訓練，希望為選手帶來賽後競技實力成長，而這也是大專體總2017年與澳洲大專體總簽下MOU後，推動合作在籃球運動種下的成果。

(中時電子報)