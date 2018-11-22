SBL》開季兩役狂輸49分 達欣考慮換掉大麥克

2018年11月22日 20:36 中時電子報 黃及人

麥克連的表現確實不太符合達欣需求。(中華籃協提供)

梅約將因膝傷本周缺陣，僅剩「大麥克」麥克連撐住場面的台北達欣，22日卻遭桃園璞園105比77無情狂轟，達欣苦吞開季2連敗，更在這兩戰共輸49分，看來狀態確實很差，也讓達欣總教練范耿祥說：「我們需要換人就會換！」

其實從今年熱身賽就已看出，麥克連雖有211公分身高，卻在禁區毫無展現應有主宰能力，不僅進攻武器短缺，也在防守面跟不上對方洋將的腳步，體能問題更趨近無解，目前場均9分、10.5籃板，投籃命中率4成44也不及格。

「我知道外界一直在質疑大麥克的能力，特別在打完這兩場後，他的功能性相當欠缺，我們幾乎都在籃板上居於劣勢，」范耿祥說，「當前我們暫時什麼也沒法做，只能繼續希望麥克連可以進步，只是恐怕改善空間與時間不多了。」

范耿祥強調，目前達欣就是沒有競爭力的球隊，既然先發主力打不好，派上年輕替補球員，反而打出積極想贏的鬥志，才讓這場比賽好幾次有機會追到個位數，至於外界更加關心的梅約傷勢，祥總說：「根據他的說法，下周應該能打。」

新球季開幕戰遭到富邦勇士92比69狠狠修理的璞園，22日總算找回應有團隊球風，全隊12名球員都有得分進帳，瓊斯貢獻全場最高27分，麥克也有18分、17籃板及4火鍋，吳家駿12分、4助攻與4籃板，陳冠全10分。

璞園總教練麥班達說：「我想今晚這場比賽跟開幕戰最大差別在於心態，先前富邦明顯復仇心切，如今一上去就拚命，的確讓我看到應有的進步，但還有不少改善空間。」

(中時電子報)