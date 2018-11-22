台北市》柯文哲選情告急 林洲民挺柯：盼改變持續發生

2018年11月22日 20:47 中時 林縉明

台北市長柯文哲選情告急，繼日前勞動局長賴香伶透過臉書表態力挺柯，都發局長林洲民今也表態支持柯文哲，林洲民表示，4年前象徵白色力量的柯文哲在沒有政黨奧援下，堅持推動白色改革，像是上任第一晚拆除忠孝西路公車專用道，推動社子島開發案、興建公宅等，讓台北改變成真，希望未來讓白色力量、改變持續發生。

林洲民回憶4年前接到徵詢電話，若柯文哲當選市長是否願意加入市府團隊，林二話不說欣然接受，原因在於想加入公務體系推動改變，過去4年因柯沒有政黨奧援，所有政策推動須獲得｢藍、綠、橘｣等多色同意才能執行，有別過去藍綠對抗非黑即白，立場對立總抱持不同意見，白色力量採取多數決，須獲得藍、綠等黨派意見，這就是白色力量魅力所在。

針對柯市府任內的大灣北案、大巨蛋、公宅興建速度等議題飽受外界批評，林洲民解釋，柯相較過去的歷任市長屬於行動派，會定期追蹤進度，透過改變傳統政府體，縮短期程作業時間，以公宅為例，郝市長任內規畫2萬5000戶要花25年時間完成，柯P花4年完成興辦2萬戶，包括完工、發包、規劃1萬2000戶，這樣改變最大關鍵在於體制改革，過去要一個階段完成才進入下階段，現在是平行進行，自然能縮短時間。

柯任內最令人不滿的就是停工超過3年的大巨蛋，始終成為各候選人砲轟的焦點，但林洲民強調，停工期間並非沒有進展，市府秉持柯市長堅持「不刁難、不放水」原則，讓遠雄依程序送件進入都審大會審查，就是市府堅持公安原則，要求遠雄依程序辦理。

林洲民細數柯任內城市設計及市政藍圖，包括拆除忠孝西路公車專用道，啟動西區門戶計畫，真正軸線翻轉；從輔助型都市計畫通盤檢討到TOD計畫(大眾運輸導向發展)、公辦及民辦都公，相較郝市長、馬市長任內0個都更案，柯市府加速推動都市更新，成績有目共睹。

林洲民強調，4年來都發局維持過去1000餘名夥伴人力，同一批為市民做事的文官，因為白色改革力量讓理念與視角不同，為台北帶來改變，讓台北真的不一樣，柯首任為解決的問題，期盼民眾再給柯市府4年，讓改變持續發生。

(中時 )