2018年11月22日 20:45 中時電子報 丁世傑

高雄》強強滾喊話 選前之夜30萬高雄人挺韓國瑜！（圖／取自中天新聞龍捲風Youtube頻道）

高雄市民強強滾21日在中天電視《新聞龍捲風》表示，民進黨不要到選舉就提族群對立，選舉應該讓人民判斷，現在最好邱議瑩、蔡英文都來高雄，全部都來高雄幫陳其邁助選，韓國瑜票絕對會升高。強強滾喊話，23日選前之夜在夢時代，30萬高雄人站出來挺韓國瑜！

強強滾表示，陳其邁每次提到橋頭科學園區、亞洲新灣區，對中低階層、中小企業高雄人民來說，一點幫助也沒有，那些都是比較專業的少數人才而已，至於工業4.0，鬼聽得懂！

至於「不是高雄人不知道高雄人的痛」，強強滾說，謝長廷不是高雄人，陳其邁也不是高雄人，9個立委只有林岱樺是高雄人。

「高雄人現在要的是改變」，強強滾表示，「給你這麼久的機會，想要改變」，不要到選舉就要比場子動員，「我也沒有雞腿飯」，就這麼多人願意出來，因為韓國瑜讓人看到高雄人的痛在哪裡，他比民進黨執政幾十年來更了解高雄人的痛。

強強滾替連勝文抱屈，被罵神豬有人道歉嗎？邱議瑩「陪睡說」臉書被灌爆100萬人，有道歉嗎？現在民進黨怎會這樣？

強強滾強調，這次所有謠言都不要聽，民進黨欠高雄人一個道歉，欠黃俊英一個道歉。高雄人多少人是很辛苦的，農漁民、工人都在哀，中小企業也在哀！

強強滾最後喊話，23日選前之夜在夢時代，30萬高雄人站出來挺韓國瑜！

(中時電子報)