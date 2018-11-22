新北》蘇貞昌雙和晚會 陳建仁站台力挺

民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選團隊今（22日）晚間在中和區南勢角捷運站旁廣場舉辦「新新北，會做事」雙和晚會，副總統陳建仁特地替蘇貞昌站台。（葉書宏攝）

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民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選團隊今（22日）晚間在中和區南勢角捷運站旁廣場舉辦「新新北，會做事」雙和晚會，副總統陳建仁特地替蘇貞昌站台。（葉書宏攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選團隊今（22日）晚間在中和區南勢角捷運站旁廣場舉辦「新新北，會做事」雙和晚會，副總統陳建仁特地替蘇貞昌站台，他強調，這次選舉決定新北市的未來，也是價值的選舉，一定要一起守護台灣民主，票投蘇貞昌。

陳建仁致詞時細數蘇貞昌擔任台北縣長政績，他表示，目前新北市缺乏有智慧、有創意、有經驗又有執行力的行政團隊，選對人讓蘇當選新北市長，一定可以恢復台北縣時期的光榮，一百天內遷移軍營打造土城科學園區，在蘇的領導下，新北市一定會成為高科技園區，有更好的經濟繁榮、更多就業機會。

陳建仁指出，蘇擔任縣長時，非常有魄力成立SARS專責醫院，三重醫院是全國抗SARS的典範，以往永和、中和醫療資源都不夠，民眾就醫都要到台北市，蘇看了相當不忍心，他移山興建雙和醫院。

陳建仁提到，蘇貞昌也是一位了解市民需要的候選人，一定要讓他當市長，這次選舉決定新北市的未來，也是價值的選舉，一定要一起守護台灣民主，肯定自由價值，讓子子孫孫都可以幸福美滿，一定要把票投給惟一支持蘇貞昌。

蘇貞昌表示，台灣人用生命打拼，才會有如此投票自由，選民要好好運用投票權利，有人說此次選舉是總統蔡英文的期中考、新北市長朱立倫的期末考，也對也不對，但未來4年才重要，不用管過去，好好為未來選擇、做決定。

蘇貞昌提到，不要情緒也不用看過去，侯友宜是朱立倫的副手，他是朱的前手，侯的魅力、影響力一定贏不了朱，但他絕對會超越朱立倫。

(中時 )

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