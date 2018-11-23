高雄》跳脫藍綠 68歲政壇老將李柏融角逐議員

政壇老將李柏融跳脫藍綠色彩，搶攻問鼎第二選區議員。（柯宗緯翻攝）

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政壇老將李柏融跳脫藍綠色彩，搶攻問鼎第二選區議員。（柯宗緯翻攝）

68歲政壇老將李柏融出身茄萣，因為厭惡藍綠惡鬥，他以無黨籍環保鬥士之姿，挑戰第二選區議員選戰。他提出5大政見，主攻環保議題，更盼解決田寮淹水沉痾，疾呼希望此次全民能夠覺醒，也給藍綠一個警惕，必須以民為重，非以自身利益為謀。

李柏融堪稱悍將，他曾在國民黨擔任中央委員，2005年因黨籍總統提名爭議，槓上黨中央，被開除黨籍，他嚥不下這口氣，跑到國民黨全代會討公道，怒嗆「這個黨比共產黨還不如！」

2年前，他加入「樹黨」選大岡山區立委「試水溫」，拿下第3高票。此次該選區6人選3席，藍綠各提2席，他指出，參選動機全因看不下去，這社會過於混亂，萬物齊漲、民不聊生，但國民黨、民進黨兩黨繼續惡鬥，有誰真正在乎百姓過得好不好？

此次他以無黨身分參選，完全沒有資源，也無政黨色彩包袱，他自稱是全民這一黨，強調「選民的事，就是我的事」，批評昔日地方議員毫無作為，像是田寮區崇德橋逢雨必淹，但無人理睬。

他政見以民生議題為主，包括環保與經濟發展並重，不能因企業賺錢而犧牲環保；爭議性工廠掩埋場需經在地環保公投才能興建；重新檢視各地方排水系統不讓淹水事件重演；月世界及崇德橋每年淹水爭取治水建設；爭取政府減半地價稅、房屋稅等。

(中時 )

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