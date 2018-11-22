新北》蘇貞昌雙和車隊掃街 直播團隊撒「勝利彩帶」

2018年11月22日 20:53 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22）日下午前往中和、永和車隊掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22）日下午前往中和、永和車隊掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22）日下午前往中和、永和車隊掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（22）日下午前往中和、永和車隊掃街，蘇貞昌一下車就受到熱烈民眾包圍，搶著要和蘇貞昌合影，沿途也不斷有民眾揮舞「衝」旗幟幫蘇貞昌加油打氣。

直播團隊也發揮創意，在達到一定分享數後，在直播畫面上播放「勝利彩帶」及「豪華版煙火」特效，讓許多粉絲驚呼，同時也有許多網友，利用直播的即時播報，從新莊趕到車隊所在位置，更有觀看直播的民眾在和蘇貞昌握完手，即時在臉書上回應，十分熱情。

立法委員江永昌、區督導洪一平、新北市議員林秀惠、許昭興、羅文崇，議員候選人張志豪、張維倩都一同出席，在距離選戰倒數兩天時，與蘇貞昌作伙衝作伙拚。蘇貞昌也沿途向鄉親預告，今晚將在南勢角捷運站旁廣場，舉辦「新新北會做事」晚會，另外將在新莊陽光草坪舉辦「金會做事晚會」，歡迎鄉親一起為蘇貞昌加油打氣。

面對雙和區許多熱情的民眾，蘇貞昌也表示，非常很高興看到選民現在越來越熱情，決定的時刻即將到來，也希望選民在11月24日一定要出來投票，讓新北能夠改變更好。

(中時 )