SOGO力挺小農 吳寶春與簡天才聯手獨家餐點

2018年11月22日 21:51 中時 郭家崴

SOGO忠孝館「台灣在地小農展」今邀餐廳主廚參觀，人潮不斷。（郭家崴攝）

猶如雜貨店的陳列區，在展場上特別吸睛，也增添懷舊的人情味。（郭家崴攝）

SOGO忠孝館獨家「心意暖暖組合」，吳寶春「九層塔佛卡夏」x 簡天才「小農培根蔬菜濃湯」，原價200元、特價190元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館「知耕鳥」2度參展，紫愛玉米6支原價280元、特價250元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館第一鰻波-胭脂鰻，每片300元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館散漫農場-有機轉型櫛瓜600g，原價150元、特價130元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館TC巧舖-經典生巧克力120g，每盒原價250元、特價200元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館水方子廚房-秋美便當，每盒188元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店剛完成的周年慶12天業績逾63億元，較去年增3％，忠孝館今（22日）起至25日再辦「台灣在地小農展」集客，73家廠商、近千種商品，規模是5月首展10家的7倍，訴求有機、無毒、自然農法的物產獲不少人認同，4天目標業績350萬元，是首展7天60萬元的近6倍。

展場上除有吳寶春與簡天才兩大名廚獨家合作「心意暖暖組合」，吳寶春還擔任「百寶箱」公益拍賣官，由SOGO董事長黃晴雯以一口價1萬6880元、總經理汪郭鼎松1萬元和民眾8000元，共競標3萬4888元，捐贈台灣荒野協會和綠色和平組織等公益團體。

這次擴大舉辦，囊擴市集、講座、主廚餐桌以及名店外賣，共分為生鮮區、海鮮畜牧區、加工品區與茶酒咖啡區等，可買到宜蘭采福好田、台灣第一位有機米農夫陳榮昌的「台梗九號」、鰻魚故鄉的第一鰻波「胭脂鰻」、養蜂業唯一擁有綠色保育標章的牧蜂農場「水筆仔蜜」、花蓮慶錩牧場的台灣第一隻「有機正土黑山羊」、擁有法國最高標準肉雞血統的「薩索雞」、台灣第一隻來自麻豆5012柚意思自產的「柚子和風醬」、苗栗范穀有機果園的「有機柑橘」、來自拉拉山的碩大無毒「雪梨」、五方食藏「有機醬冬瓜」、新北知名千層蛋糕Nine Sky九天全台獨家口味的「三峽有機蜜香紅茶千層」。

今開展人潮滿滿，展場有各大餐廳主廚捧場，Fika Fika Café的創辦人陳志煌（James）「台灣咖啡的特質與魅力」講座也為展覽增色；24日來自恆春半島、集結10個社區特產的「半島餐桌」與25日台中知名新式法餐餐廳「Hero英雄餐廳」的餐酒會都開放報名；25日閉幕當天則有美食生活玩家葉怡蘭分享「台灣紅茶的芳味」。

(中時 )