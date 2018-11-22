咖啡含致癌物？營養師說注意這4件事就沒問題

2018年11月22日 20:59 中時電子報 陳儷方

網傳「喝咖啡會致癌，因為咖啡含致癌物丙烯醯胺」，營養師解密，咖啡豆經烘焙會有丙烯醯胺，但是沒有證據可以證明，丙烯醯胺會對人類致癌，而且烘焙咖啡豆所含丙烯醯胺量極低，人體可代謝。但要注意4件事，會影響烯醯胺濃度：品種、未熟豆、淺培豆，以及萃取方式。

根據《華人健康網》報導，世界衛生組織目前把丙烯醯胺列為第二級致癌物，丙烯醯胺是由「還原糖」，例如葡萄糖、果糖等和某些氨基酸在高溫油炸、烘焙加熱過程中，產生梅納反應所產生。

丙烯醯胺在咖啡中的含量極低，人體可以代謝因為喝咖啡而攝取的丙烯醯胺，不過，還是可以透過選豆子及萃取咖啡的方式，來減少丙烯醯胺的攝取。咖啡豆分為兩大品種，阿拉比卡、羅布斯塔，除了即溶咖啡採用羅布斯塔豆之外，大多數的咖啡豆是阿拉比卡豆，而羅布斯塔豆的丙烯醯胺含量較高。

咖啡豆烘培前如果經過挑豆，不僅品質較好，也可以減少丙烯醯胺的產生。研究發現，未成熟的咖啡果實中，含較多的天門冬醯胺，使得後續烘焙更容易產生出丙烯醯胺。

淺培的咖啡豆，丙烯醯胺含量也會比較高，有研究顯示，丙烯醯胺在烘焙開始1分鐘生成量最多，這也代表丙烯醯胺在淺焙豆中的含量，會高於中焙與深焙的咖啡豆。有些人偏好淺培豆，怎麼辦？其實也不需捨棄自己的愛好，因為淺焙咖啡豆所含的營養價值遠遠高於中培、深焙的豆子，而其中的丙烯醯胺含量對身體無害。

最後一道關卡，就是萃取咖啡的方式了，高溫久煮的萃取方式，溶出的丙烯醯胺最多，因此，快速完成萃取的義式濃縮咖啡，丙烯醯胺含量最少。

(中時電子報)