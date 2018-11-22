農民要賣高麗菜去日本 農委會竟隔空扯後腿

2018年11月22日 21:08 中時 周毓翔

知名農業臉書部落客「Lin bay 好油」今天在他臉書上指出，他這星期正在談跟日本客戶商談，要出口高麗菜，報了CNF價給對方之後，對方很不滿意，貼給他一則新聞，對方以新聞裡頭提到，農委會副主委陳吉仲說台灣農家的生產成本只有一公斤5元約日幣18元，質疑他報的價格不合理，讓他痛批政府不幫忙就算了，不要扯後腿。

Lin bay 好油表示，他本來要跟日本客戶談生意，賣高麗菜過去，結果被對方以陳吉仲曾說台灣農家的生產成本只有一公斤5元約日幣18元，反被質疑價格不合理。「我真的很想跟他說，你們日本的資安大臣沒用過電腦，我們農業副大臣不懂農業也是很合理的啊！」

Lin bay 好油指出，高麗菜有些農民端的生產成本可以1公斤在5元沒錯，但高麗菜不是在田裡自動就會裝在箱子裡面，高麗菜要收成要不要砍工？砍工要不要錢？裝箱要不要錢？運到包裝場要不要錢？在包裝場切成外銷規格要不要錢？

Lin bay 好油說，這些成本加一加一公斤就不是5元可以解決的，要算成本當然要算他可以是一個商品的時候來算，在田裡算是商品嗎？高麗菜在田裡會自己去外葉自己砍掉自己然後跳到包裝場安穩的睡在箱子裡嗎？

Lin bay 好油無奈地批評，政府如果不幫忙找訂單找客戶，只會發補助亂市場就算了，「麻煩你閉嘴，不要講一些不合現況的東西，我們外銷跟越南、中國、印尼競爭已經很難做了，拜託不要再扯後腿了。」

(中時 )