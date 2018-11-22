台中》潭子造勢晚會 盧秀燕：1124救空氣

國民黨台中市長候選人盧秀燕(右二起)參加市議員候選人賴朝國造勢晚會，呼籲選民1124投票救空氣。(林欣儀攝)

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國民黨台中市長候選人盧秀燕22日晚間到潭子區，與市議員候選人賴朝國一同舉辦造勢晚會，她特別呼籲全民一同催票、投票，還要記得監票，嚴防選舉奧步，達到乾淨選風。盧秀燕也強調，台中空汙問題嚴重，民眾1124要透過投票、救空氣。

「高雄有一個禿子，台中有一隻燕子！」盧秀燕競選總部副主任委員楊瓊瓔大聲疾呼、呼籲選民支持盧秀燕，帶著大家一起過好日子。現場群眾高喊「台中翻！台中翻翻翻！」民眾情緒沸騰。

盧秀燕特別針對空汙問題，她表示，台中火力發電廠已啟用20多年，以前都沒有空汙問題，但民進黨執政後，為了中電北送、火力全開，才導致空汙嚴重，市府又包庇中央，為了改善空汙問題，呼籲大家1124站出來投票，用選票救空氣。

盧秀燕接著說，日前嘉義傳出有300多張選票被選務人員從印刷廠內攜出，那是多厚的一疊紙、卻被帶出來，且民進黨政府還說那是不小心的，令人質疑，究竟選票被攜出、沒被抓到的還有多少？！也因此，她呼籲選民1124當天不只要去催票、投票，還要記得監票，別讓奧步出現。

台中市政府環保局長白智榮則強調，台中火力發電廠今年1至1月發電量為333.57億度，較中彰投地區用電量的361.7億度電少，今年已實現「中電中用」，呼籲對手掌握正確資訊，不要使用錯誤資訊、抹黑市府空汙防制成效。

(中時 )

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