波蘭確定以核減煤 2030年將有第1座核電

2018年11月22日 21:18 中時電子報 江飛宇

波蘭能源部長卡茲托夫．圖勒斯基(KryzstofTchórzewski)表示，為了不斷增長的能源需求，以及符合國際氣候目標，目前依賴煤炭的波蘭，需要引入新的能源，也就是核能，他希望在2030年能夠至少完成第一座核電廠。

世界能源新聞(WNN)報導，波蘭原本受蘇聯控制，該國的電力有很程度是從蘇聯輸入，不過在1991年，波蘭獨立於蘇聯之後，波蘭必須有自主獨立能源，由於波蘭產煤，所以從當時到現在，都是以煤炭為基礎的獨立能源系統。然而現在必須要轉型。

圖勒斯基說：「波蘭於2004年加入歐盟，有了更多的投資和升級，但是也要承擔更多的國際責任，我們開始考慮能源結構，並於2007年開始討論核能作為新能源，以面臨氣候政策問題、保持清潔的空氣，還有經濟發展。」

他認為，未來的能源需求必定是向上走的，可能增加20％，甚至增加到25％，不過，現有的燃煤發電廠已沒有太多升級的空間。我們需要的改變能源結構的無碳排能源。

他補充說：「可再生能源是研發的方向，但它們需要傳統能源來支持，在這方面，核能就更顯得重要。」

波蘭能源部核能部主任喬瑟夫．索伯勞斯基(Josef Sobolewski)也指出，波蘭的電力有一半來自燃煤發電廠，比例顯得過高，希望2031年能有2個核反應機組，到2050年再有四座核電廠，使總發電量能到9千百萬瓦。

世界核協會總幹事安格內塔．瑞星(Agneta Rising)表示，波蘭的能源轉型非常及時，因為核能能乾淨、可靠，具有競爭力的價格，並且能全天候供應。它能改善了該國及其所在地區的經濟發展。核能還提供就業機會和商業機會，並在創新，研究和開發領域取得進展。

(中時電子報)