蔡英文13度南下彰化輔選魏 明谷造勢晚會圓林園登場

2018年11月22日 21:25 中時 謝瓊雲 、 黃國峰

搶救彰化縣長魏明谷選情，民進黨22日晚舉行「改革不回頭鬥陣顧台灣」造勢晚會，近萬民眾到場相挺。（黃國峰攝）

搶救彰化縣長魏明谷選情，蔡英文總統22日晚間第13度來到彰化，與行政院長賴清德攜手，在員林市滯洪池公園「圓林園」舉辦「改革不回頭，鬥陣顧台灣」晚會，這是魏選前最後一場大型造勢晚會，百工百業近萬人相挺，3人大聲疾呼用選票挺改革，守護台灣民主、彰化繼續進步，要綠營基本盤回歸意味濃厚。

尋求連任、欲終結彰化民進黨「一屆魔咒」的魏明谷，傍晚由賴清德陪同在整個員林市車隊遊街，一連兩天回「起家厝」員林市全力催票，鞏固鐵票基本盤；晚間7點半兩人攜手前往晚會會場，黨公職全到齊，魏的父親魏滄郎也首次現身站台。

蔡英文表示，魏明谷從小助理到選上議員、立委，還當到了縣長，他的父親40年來始終守著那家小小柑仔店，讓窮苦人賒帳、低調當志工，有這樣的父親，才有正直樸實的魏明谷，選戰期間許多謠言、境外的力量夠過社群干擾選舉，呼籲選民想想自己認識的魏明谷、看一看他做的事，別讓做事情的人孤單，呼籲大家用選票還他公道。

蔡英文說，四年前若問年輕人，都不知道返鄉回彰化能做什麼，但四年後已有清楚答案，新竹有科技新貴，彰化推動風電產業，將有高薪的綠領新貴。四年前沒有人想到彰化會有捷運，如今中捷真的要延伸到彰化市，還要繼續規畫和美到鹿港的輕軌。

她更批評對手和國民黨，過去為反對而反對不支持地方建設，選舉到了就開始毫無章法亂開支票，當台灣主權被矮化、遭受中國打壓時，沒看到國民黨站出來為台灣說話，這次選舉是台灣民主保衛戰，呼籲支持者周六一定要出門投票，她早已下了軍令狀，要全黨上下總動員、全力催票，大家用選票讓國際知道台灣不會在壓力底下屈服。

賴清德推崇魏明谷是全方位的縣長，社福政策顧及老幼與弱勢，縣長任內向中央爭取到的建設經費可說是是史上最多的，四年來為員林市爭取近百億，以報恩的心情回報鄉親的支持，呼籲員林人繼續支持他

魏明谷說，回到故鄉員林，看到員林市的進步、大樓林立，184公頃市地重劃後員林市的崛起、發展突飛猛進，正在脫胎換骨，他說自己從政30年，比對手王惠美早十年當立委，看著員林鐵路高架從動工到完工。他更細數任內的政績，痛批對手提不出任何社福政見，卻反批評他任內沒有建設，沒有愛心之人沒資格當縣長。

他強調，自己擔任四年縣長，縣政府6千多名公務員，無人因牽涉弊案遭法辦，工程驗收標準嚴謹，承包商都不敢偷工減料，呼籲鄉親繼續相信、支持魏明谷，讓他繼續為地方謀福利、爭取建設。

(中時 )