台北》柯P選情 綠媒老董改口發出驚人之語！

2018年11月22日 21:25 中時電子報 黃麗蓉

24日就要投票了，綠媒董事長吳子嘉針對台北市長選舉發出驚人之語，他大膽做一個結論，指台北市長柯文哲100%落選，並指台灣歷史上從未出現這樣詭異的選情。此言一出，讓一些網民不禁罵翻。

吳子嘉指出，現在市長選情是「三腳督」，藍軍氣勢旺起來了，國民黨候選人丁守中會當選台北市長，柯文哲會變小二。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》點出，柯P魅力不再了，他的年輕選票催不出來，直播雖然還是很夯，但出現另一個情況，柯有一部分選票是屬於淺藍，因為藍軍的表態率現在突然間成長，藍軍現在非常踴躍，所以淺藍歸隊了。現在最詭異的變化，就是在民進黨候選人身上，他在蔡英文總統、行政院長賴清德的加持下，跟柯決一死戰，就是要徹底打掉柯選2020的可能性。柯若高票落選，2020也就沒有可能選總統。

吳子嘉強調，柯P如果有台北市長當基礎，去選總統有道理，因為還有一個盤，但他目前當小二，因小三扯後腿成功，也就是說，蔡英文、賴清德的策略成功了。

PTT網民說：「吳子嘉：柯文哲百分之百落選，X~~」、「喜歡柯P的，是希望他能當總統，改變台灣政治生態，不是只想要拉下DPP吧？跟姚文智不一樣 ，姚文智跟深綠是沒想著要當選，是只想拉下柯文哲，其實他們想拉下柯，目的也是一樣，為的是避免柯聲勢繼續坐大，到時真的出來選總統。」、「拜託了！台北人不要的話，就還給台灣。」、「票投完才是真的，現在能做的就是拉票、固票。」

(中時電子報)