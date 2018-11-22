新北》侯友宜三峽舉辦造勢晚會 民眾不畏風雨搖旗力挺

國民黨新北市長候選人侯友宜22日晚間，到三峽與新北市議員王明麗舉行聯合造勢大會。（許哲瑗攝）

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選戰倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜22日晚間，到三峽與新北市議員王明麗舉行聯合造勢大會，把握最後黃金時間催票，逾千位民眾不畏風雨到場支持，搖旗高喊「凍蒜」，氣氛瀕臨高峰，侯友宜說，面對對手不斷用奧步抹黑，他要帶領善良的人民讓正義覺醒，24日民眾務必投下神聖的一票，讓國民黨全壘打。

侯友宜晚間到三峽和王明麗舉行聯合造勢晚會，新北市議員林金結、洪佳君、黃永昌、候選人江怡臻、國民黨部主委李乾隆等人都到場力挺。

侯友宜說，中央政府執政2年，不斷製造族群分裂，剝奪軍公教人員的權利，與民心背道而馳，大家覺得中央做的好嗎？希望透過選票，讓中央好好反省，別再總是以選舉為目的，照顧人民才是政府應該做的。

侯友宜說，這是他第一次選舉，他這一生不貪不取，做過很多職位、職務，從基層打拼上來，只求離開時能獲得一句「侯友宜做得不錯」，今天不只是要當一個市長，而是要帶領整個新北市走向「安居樂業」的生活，任何職位、職務都是過客，別人如何定位才是最重要的。

侯友宜說，面對對手不斷以抹黑的奧步攻擊，24日市民一定要投下這珍貴的一票，讓侯友宜帶領大家讓正義覺醒，召喚人民的力量全部站出來，不要悲情、也不要撕裂，更不要仇恨，走向團結的康莊大道，11月24一定要投票，投下神聖的一票，也要讓國民黨的議員全壘打。

(中時 )

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