催票總動員 劉曉玫宣布降稅救經濟

花蓮縣長候選人劉曉玫（中）表示，當選後將調降地價稅，減輕民眾負擔。圖/劉曉玫競選辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

花蓮縣長候選人劉曉玫22日舉行催票記者會，為了救花蓮經濟，劉曉玫承諾，當選後要調降下期地價稅兩成，減輕企業與民眾稅賦及租金負擔，藉此吸引企業來花蓮投資，提高工作機會與薪資水準，讓花蓮孩子能回鄉安居樂業。

在催票記者會上，立法委員林靜儀和蕭美琴都到場站台，她們呼籲期待花蓮有更好發展的鄉親，24日一定要站出來投下神聖的一票，全力支持劉曉玫，勇敢來改變從未輪替過的花蓮縣政府，一起讓花蓮更好。眾人也牽手高喊「團結挺花蓮！縣長投曉玫」，展現團結的氣勢。

記者會上劉曉玫表示，花蓮面臨最大的發展問題就是經濟，民國105年大幅調高公告地價，漲幅31.07%，是6都之外全國第2高，這也導致隨公告地價徵收的地價稅也暴增，雖然今年初縣府大幅調降公告地價9.75%，看似創下縣內有史以來最大降幅，但近年花蓮經濟發展遲滯、家戶可支配所得未增加、失業率未下降，現今地價稅、國有地租金對業者與民眾仍造成很大壓力。

另外她也提到，花蓮是個發展觀光休閒旅遊業的大縣，適合運用土地資源來發展景觀生態渡假型旅宿業，但如今高漲的地價稅嚴重影響企業投資意願，不利觀光發展。

她強調將秉持輕稅負、休養生息的精神，當選後3個月內就要召開地價評議委員會，要求將109年初公布的下一期公告地價再調降兩成，大幅降低企業與民眾地價稅，也讓台糖、國有地租金降低至少兩成。

蕭美琴也表態支持劉曉玫的降稅政策說，兩年前她在立法院提出《發展觀光條例》修法，讓觀光旅遊業、旅館業只要配合政府政策、提升服務品質，有機會減免地價稅及房屋稅。她強調，花蓮應該

以賦稅減免作為誘因，吸引觀光投資、增加工作機會，剛好《發展觀光條例》提供的法源，與劉曉玫所提的降稅政見能相輔相成，相信將提供花蓮觀光產業一個非常重要的發展機會。

(中時電子報)

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