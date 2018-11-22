統一時代百貨台北店過時尚米蘭耶誕節 魏如昀、陳勢安助陣「米蘭時尚夜FASHION SHOW」

2018年11月22日 21:45 中時 石欣蒨

統一時代百貨台北店的ELISA GEMS銀白珍珠耳環，原價4980元，特價3480元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的ICU agnès b.經典墨鏡，原價5100元，特價3280元，限量6支。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的VINCE CAMUTO時尚尖頭造型細跟鞋，原價4980元，特價3680元，限量30雙。（統一時代百貨台北店提供）

一年一度的耶誕佳節快到，各大百貨業者都準備好耶誕裝飾及優惠，搶攻年末最後一波商機；統一時代百貨台北店今年迎接第4年的「愛Sharing」，打造以米蘭為主題耶誕城，特別採用米蘭教堂的窗櫺與彩繪花窗元素，以70片花紋、逾25種顏色燈串，為耶誕樹「Purple Wish」妝點，平安夜當晚6時半也將再次舉辦點燈活動，而12月25日前每日晚上6時至9時都將有整點燈光秀，為信義區營造更濃厚的耶誕氣氛。

另外為了回饋會員，12月8日下午憑滿額發票可享用「歐風茶會Purple Day」餐點之餘，晚上更有魏如昀、陳勢安助陣的「米蘭時尚夜FASHION SHOW」，聯合館內11大品牌全面下殺7折起，更首度開放邀請50位APP會員參與，只要APP線上扣除會員點數600點，即可獲得電子入場券。

而今年統一時代百貨台北店的「愛Sharing」檔期即日開打，12月25日前行動會員APP限定獨享10%回饋，單筆消費滿3000元送300元電子抵用券，12月6日至12月9日限定4天更推出11大銀行最高4%回饋優惠，總計高達14%的回饋直逼週年慶，另聯名卡再持續加碼12月10日至25日，累計刷滿5000即送百元商品抵用券，讓消費者年末把握機會購物。

(中時 )