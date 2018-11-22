台中》「黑沃咖啡」創辦人新書發表 為兒子催票

2018年11月22日 22:12 工商 曾麗芳

黃心姷執筆記錄阿嬤、前台中市議員林張久美（左三）的生命故事，新書在兒子林學冠（右三）競選總部發表。（圖／曾麗芳）

林張久美生命故事新書22日發表，多位曾接受林張久美協助的民眾，特別到場支持。（圖／曾麗芳）

黑沃咖啡提供咖啡掛耳包與選民們分享。（圖／曾麗芳）

孝心感人！為了幫已失智的阿嬤記住她生命中的美好故事，台中知名「黑沃咖啡」創辦人林佩霓的女兒黃心姷，執筆記錄阿嬤、前台中市議員林張久美的生命故事。新書選在22日發表，多位曾接受林張久美協助的民眾，特別到東南區市議員候選人林學冠的競選總部、分享感動的一刻！

林張久美雖然不說話，卻以另類方式，幫參選東南區市議員的兒子林學冠感性催票，溫情向東南區選民喊話「服務不能斷」！黑沃咖啡也提供印有林張久美與林學冠母子肖像的咖啡掛耳包，要與選民們分享林張久美最愛的咖啡香；林學冠今日也在現場煮一杯香濃的咖啡給媽媽品嘗。

林佩霓難過的說，姐姐林珮涵4年前意外高票落選時，被兒女視為「服務狂人」的媽媽林張久美、因此深受打擊，更覺得對不起多年來服務的鄉親，開始出現嚴重的失智者症狀，「很多事都不記得的媽媽，只有不負選民所託這件事始終忘不了！」

林佩霓說，女兒黃心姷為了幫阿嬤記住她生命中的美好故事，開始和愛喝咖啡的阿嬤，在咖啡香中聊天聊地聊一切，就像探討失智症的舞台劇「阿公的咖啡時光」及電影「在咖啡冷掉之前」，希望在咖啡冷掉之前，和阿嬤共度永恆的幸福咖啡時光。

有一天，黃心姷問阿嬤：「這輩子最有成就的是什麼事？」阿嬤笑而不答，只拿了一個盒子給黃心姷。打開阿嬤的時光寶盒，黃心姷翻出了一個又一個感動的故事，並一一記錄下來，出版成書獻給最愛的阿嬤。

以無黨籍身分參選台中市東南區市議員的林學冠哽咽表示，4年前姐姐珮涵高票落選，媽媽突然話不會說、頭腦不清楚，而媽媽一生就是為了「服務」，身為家中唯一的男孩子，他決定接下繼續做好選民服務這個重擔。事母至孝的林學冠，懇請鄉親給他一個機會繼續服務東南區的選民，讓他達成媽媽「服務不能斷」的願望。

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