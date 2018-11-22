孫怡、莫莉時尚穿越全靠她...被藝術家Jing You絕美入畫

2018年11月22日 21:48 中時 徐亦橋

孫怡看到Jing You為自己畫的肖像，記憶回到剛跑時尚周時。（啊哈品牌提供）

Jing You展覽主題「因妳為戰士」，主視覺展現她黑色與濃厚筆觸的風格。（啊哈品牌提供）

「因妳為戰士」以強烈畫作，搭配展間散落的黑水晶，象徵內心力量衝破而出。（啊哈品牌提供）

雖還在忙新的個人工作室，但孫芸芸堂妹、複合選品店Sunset主理人孫怡穿Off-white帥氣外套，現身新銳視覺藝術家Jing You畫展，孫怡大讚對方插畫非常有深度，能把「當下」傳遞出來，並以Jing畫的自己舉例，「讓我有如回到2017年剛跑時尚周的時候。」

意見領袖莫莉同樣出席這場活動，黃色套裝前後都敞開，性感爆表，被笑說「是想壓過誰？」她透露，自己曾被Jing畫過很多次，「她總是能把我當下的感覺與神韻畫出來，（看到畫時）讓我回到那時的狀態。」

Jing畫作充滿時尚，以黑色、濃厚筆觸為風格，這次主題是「因妳為戰士」，Jing表示，自己是平凡的人，但唯一能改變現狀、突破框架就是找到屬於自己的武器，「而畫筆就是我的武器。」展覽以孫怡、曾之喬及莫莉為靈感，創作新畫外，3人也分別連結到「力量」、「脆弱」、「當下」主題空間，即起展至12月22日，於台北市樂利路41號「朝代畫廊」登場。

(中時 )