桃園》馬英九冒雨第11次幫陳學聖拉票 人氣依舊夯

2018年11月22日 22:00 中時 蔡依珍

馬英九冒雨11度幫陳學聖拉票，人氣依舊紅不讓。(蔡依珍攝)

馬英九冒雨11度幫陳學聖拉票，人氣依舊紅不讓。(蔡依珍攝)

民眾也搶著跟馬英九合照。(蔡依珍攝)

有人拿出珍藏已久的馬英九公仔討簽名。(蔡依珍攝)

馬英九笑說，會來這麼多次，是因為他對桃園有感情，而桃園人對陳學聖有感情，主動預告「明天還有2次」。(蔡依珍攝)

前總統馬英九晚間再度赴桃園幫桃園市長候選人陳學聖站台，這也是馬3個月來第11度訪桃，一行人徒步走進桃園觀光夜市掃街拜票，獲得市民熱烈歡迎，還有人拿出珍藏已久的馬英九公仔討簽名，馬也讚陳的人氣一次比一次高，陳學聖也預告馬英九在選前之夜會到南區競選總部站台，在最後關鍵時刻拉抬聲勢，笑言國父革命11次成功，馬來12次代表他一定會迎接勝利。

「因為我愛桃園！」馬英九笑說，會來這麼多次，是因為他對桃園有感情，而桃園人對陳學聖有感情，該做就努力去做，他也主動提到「明天還有2次」，強調自己很早就告訴陳學聖，需要他的時候，隨時告訴他，他就會來了。

馬英九也提到，3個月造訪11次來，除了接觸的人都不一樣，也深深感覺桃園選情熱度確實在升高，因素有很多，一方面是陳學聖自己努力，一方面也是韓流席捲全台，笑言還有暖流，陳學聖馬上接口說：「馬總統就是暖流！」

陳學聖透露，今晚是加碼敲定的通告，前天和馬英九熱線時，馬主動提到自己今晚20點45分有空檔，可不可以再來桃園，他當然馬上點頭答應，加上桃園夜市近來生意不佳，特別來幫攤商打氣，他也感嘆平日晚間，竟然警察比逛夜市的人還多。

馬英九冒著綿綿細雨，徒步走進夜市，雖然人潮稀稀落落，但馬英九人氣不減，攤商和民眾都搶握手、合照，馬也來者不拒，大方回應，不少人衝著馬英九到來，在夜市冒雨苦守，更有人拿出珍藏多年的馬英九人形公仔討簽名，夜市裡不乏自由行的陸客，巧遇馬也非常興奮搶合照留念。

陳學聖預告，馬英九明天下午1點半會先到北區競選總部「合體」，送他的掃街車隊一路往中壢邁進，馬英九南下助選完，晚間又會返回他的南區競選總部，將選前之夜的最後關鍵時刻獻給桃園，呼籲大家一起支持、翻轉桃園。

(中時 )